Россиян в конце 2026 года ожидает трехдневная рабочая неделя
Трехдневная рабочая неделя в текущем году ждет россиян с 28 по 30 декабря. Об этом заявил РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов.
С 31 декабря по 10 января включительно россияне будут наслаждаться новогодними каникулами. Таким образом, им предстоит работать только с понедельника по среду, после чего наступят выходные.
В ноябре россиян ждет короткая рабочая неделя. По словам Гибатдинова, 3 ноября будет предпраздничным днем, и рабочий день сократится на один час. На следующий день страна отметит День народного единства.
Ранее психолог Екатерина Кольцова рассказала, как грамотно построить отпуск для качественного восстановления. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: