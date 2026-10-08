Сомнолог рассказал, что делать, если осенью постоянно хочется спать

08 октября 2026, 10:57

Сомнолог Царева: яркий свет и контроль витамина D помогут снизить сонливость

Фото: istockphoto / Irina Romanova

За октябрь световой день сократится на два часа 16 минут и к концу месяца составит 9 часов 19 минут. Такое изменение может отразиться на сне и самочувствии человека, рассказала «Вечерней Москве» невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева.