Сомнолог рассказал, что делать, если осенью постоянно хочется спать
За октябрь световой день сократится на два часа 16 минут и к концу месяца составит 9 часов 19 минут. Такое изменение может отразиться на сне и самочувствии человека, рассказала «Вечерней Москве» невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева.
По словам специалиста, свет регулирует внутренние биоритмы и синхронизирует биологические часы со временем засыпания и пробуждения. Чем меньше естественного освещения, тем активнее вырабатывается мелатонин, поэтому человеку может хотеться спать раньше и быть сложнее просыпаться утром.
Чтобы компенсировать недостаток света, врач рекомендует использовать яркое искусственное освещение. Холодный свет вечером может продлить бодрствование примерно на полтора часа, а утром — уменьшить сонливость и облегчить пробуждение. Аналогичный принцип действия имеют специальные устройства с ярким белым или голубым светом.
Царева также советует следить за уровнем витамина D. Его дефицит может быть связан с нарушениями сна, дневной сонливостью, слабостью, усталостью и трудностями с пробуждением. Осенью дополнительный прием витамина D может быть особенно актуален, однако необходимость его приема зависит от наличия дефицита.
По словам невролога, жителям крупных городов витамин D может требоваться даже летом, если они редко бывают на солнце, большую часть времени носят закрытую одежду или живут в условиях смога, который снижает естественную освещенность.
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