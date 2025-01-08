Сомнолог рассказал, можно ли вылечить храп

Фото: iStock/BartekSzewczyk
Храп — это звук, возникающий в носоглотке во время сна из-за вибрации мягкого нёба и нёбного язычка. Зачастую он мешает спящему дышать, а окружающим — спать.
Сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в беседе с «Радио 1» сообщил, что храп лечится хирургическим путем, однако не всегда это возможно.
По его словам, первым делом нужно сделать респираторное мониторирование, чтобы узнать безобиден ли храп.
Читайте также:
«Инсульт и внезапная смерть»: Сомнолог назвал неожиданную опасность храпа
Кардиолог назвал позу сна, которая говорит о проблеме с сердцем
Врач Морозов назвал причины храпа детей
«Мы говорим про зону, где возникает храп и остановки дыхания (апноэ): выше корня языка, на уровне мягкого неба, миндаля, а могут возникать за корнем языка — ниже. И там уже хирургически мы ничем помочь не можем», — объяснил эксперт.
По его словам, первым делом нужно сделать респираторное мониторирование, чтобы узнать безобиден ли храп.
«А дальше мы должны посмотреть, в каком месте возникает обнаруженная проблема. ЛОР-врач должен посмотреть эндоскопом через нос и сказать, можно ли это оперировать. Если нельзя, то применяется специальная методика под названием вентиляция лёгких через маску, мы раздуваем дыхательные пути и даём им смыкаться», — рассказал сомнолог.
Читайте также:
«Инсульт и внезапная смерть»: Сомнолог назвал неожиданную опасность храпа
Кардиолог назвал позу сна, которая говорит о проблеме с сердцем
Врач Морозов назвал причины храпа детей
Анастасия Бондарева