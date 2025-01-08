Сомнолог рассказал, можно ли вылечить храп

Люберцы являются самым густонаселенным городом Московской области. Он располагается в 22 км от Москвы, куда почти половина трудоустроенного населения ездит на работу. Рядом находятся сразу несколько станций столичного метрополитена, однако в самом городе метро нет. Что известно о перспективах строительства станций метро в Люберцах и станет ли город частью столицы, расскажет «Радио 1».