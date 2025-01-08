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Сомнолог рассказал, можно ли вылечить храп

Сомнолог Кудинов: иногда хирургическим путем убрать храп невозможно
Фото: iStock/BartekSzewczyk

Фото: iStock/BartekSzewczyk

Храп — это звук, возникающий в носоглотке во время сна из-за вибрации мягкого нёба и нёбного язычка. Зачастую он мешает спящему дышать, а окружающим — спать.
Сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в беседе с «Радио 1» сообщил, что храп лечится хирургическим путем, однако не всегда это возможно.

«Мы говорим про зону, где возникает храп и остановки дыхания (апноэ): выше корня языка, на уровне мягкого неба, миндаля, а могут возникать за корнем языка — ниже. И там уже хирургически мы ничем помочь не можем», — объяснил эксперт.



По его словам, первым делом нужно сделать респираторное мониторирование, чтобы узнать безобиден ли храп.

«А дальше мы должны посмотреть, в каком месте возникает обнаруженная проблема. ЛОР-врач должен посмотреть эндоскопом через нос и сказать, можно ли это оперировать. Если нельзя, то применяется специальная методика под названием вентиляция лёгких через маску, мы раздуваем дыхательные пути и даём им смыкаться», — рассказал сомнолог.

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Авиакомпания AZAL отменила рейс Баку - Казань из-за плана «Ковёр»
08 января 2025, 11:41

Фото: istockphoto/aapsky

Авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) объявила об отмене рейса Баку - Казань - Баку, запланированного на среду, 9 января. Причина заключается во введении в аэропорту столицы Татарстана режима «Ковёр».
Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчиика. В авиакомпании также подчеркнули, что AZAL уделяет первостепенное внимание безопасности полётов гражданских воздушных судов и строго придерживается международных стандартов авиаперевозок.

План «Ковёр» — это специальный режим работы воздушной гавани, подразумевающий ограничения на приём и вылет самолётов. Он вводится в целях обеспечения безопасности полётов в зонах с повышенной угрозой. Обычно «Ковёр» активируется в ситуациях, связанных с военными манёврами, испытаниям либо в связи с угрозами атак беспилотников.

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Метро в Люберцах: когда будет, какие есть действующие станции и ветки
08 января 2025, 11:11

Фото: iStock/Artem Cherednik

Люберцы являются самым густонаселенным городом Московской области. Он располагается в 22 км от Москвы, куда почти половина трудоустроенного населения ездит на работу. Рядом находятся сразу несколько станций столичного метрополитена, однако в самом городе метро нет. Что известно о перспективах строительства станций метро в Люберцах и станет ли город частью столицы, расскажет «Радио 1».

Какая ветка метро есть в Люберцах


Вблизи Люберец располагаются станции метро «Жулебино», «Лермонтовский проспект» и «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии, а также «Некрасовка» и «Лухмановская» Некрасовской линии.

«Жулебино» располагается на границе с районом Гарнизон Люберец. Отсюда можно доехать до центра Москвы, а также до районов Выхино, Текстильщики, Кузьминки и Рязанский проспект. «Лермонтовский проспект» находится недалеко от Люберец, а станция «Котельники» располагается на границе Москвы, Люберец и Котельников.

Фото: iStock/hank5

Когда построят метро в Люберцах


В планах есть продление Таганско-Краснопресненской линии и строительство новой ветки, которая соединит Люберцы с другими городами Подмосковья.


Какие станции метро планируют сделать в Люберцах


По неподтвержденным данным, в Люберцах могут появиться несколько новых станций метро. Одной из главных будет станция «Люберцы-1», которая станет частью новой ветки, соединяющей столицу с подмосковными районами. Эта станция обеспечит удобный доступ к центру Москвы и значительно сократит время на поездки для жителей Люберец.

Также рассматривается возможность строительства станций «Люберцы-2» и «Котельники», которые улучшат транспортное сообщение между Люберцами и соседними районами, такими как Котельники и Дзержинский. Эти станции будут способствовать развитию местной экономики и повышению качества жизни жителей.

Кроме того, планируется модернизация существующих транспортных узлов и создание новых пересадочных пунктов, что позволит интегрировать метро с другими видами общественного транспорта, такими как автобусы и электрички.


Сколько времени занимает поездка от Люберец до центра Москвы на метро


Из Люберец поездка на метро до центра Москвы займет не более 40 минут. Например, от станции «Котельники» до станции «Китай-город» время пути составляет 30 минут.

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Когда Люберцы войдут в состав Москвы


Уже много лет жители Люберец ждут, когда же город присоединят к Москве. В 2023 году в Сети распространилась новость о том, что к 2025 году Люберцы войдут в состав столицы. Однако тогда местные власти опровергли данную информацию.

На сегодняшний день никаких реальных предпосылок к объединению Люберец и Москвы в ближайшие годы нет.

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Бельгийские экоактивисты призвали съесть рождественские ёлки после праздников
В Бельгии призвали не есть рождественские ёлки на фоне советов экоактивистов
08 января 2025, 11:09

Фото: iStock/Sabina Galja

Федеральное агентство по безопасности продовольственных цепочек Бельгии в преддверии окончания рождественских праздников обратилось к жителям страны с просьбой не есть ёлки на фоне появившихся рекомендаций экоактивистов по переработке хвойных. Об этом сообщает агентство France-Presse.
Отмечается, что на сайте агентства накануне было опубликовано предупреждение для общественного здравоохранения в преддверии завершения праздничного сезона, в котором содержался призыв не есть рождественские ели.

Такое сообщение появилось после того, как на сайте бельгийского города Гент, который агентство назвало оплотом экоактивистов, были представлены советы по переработке хвойных деревьев. Среди них было предложение съесть елки, как это принято в скандинавских странах.

Агентство уточняет, что елки не предназначены для употребления в пищу, поэтому следование такому совету может угрожать здоровью граждан. Кроме того, на большинстве елей, выращенных в этот сезон, есть пестициды.

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#бельгия
#ёлки
#рождество
#еда
#экология
#активисты
#предупреждение
#опасность
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Стилист назвала самые трендовые стрижки 2025 года
Стилист Скороходова: в 2025 годуна пике моды каре с рваными концами
08 января 2025, 10:25

Фото: iStock/Prostock-Studio

Новый год наступил, а значит в силу вступили новые тренды в сфере-бьюти.
Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» рассказала о модных стрижках 2025 года.

Каре с рваными концами: ультрамодное решение, которое понравится девушкам с бунтарским характером, потому что добавят образу драйва и дерзости.
Пикси Боб с челкой: длина может варьироваться от ультракороткой до средней - зависит от лица и пожеланий. Добавит образу шарма.
Стрижка Паж: короткая с объемной челкой - подходит для густых волос. С помощью такой стрижки можно сделать акцент на скуловую часть.

Фото: iStock/nimon_t

Классический каскад: для длинных и средней длины волос. Добавит нежности и женственности образу.
Лесенка: кончики мягко закручиваются в сторону к лицу, элегантно обрамляя его. Подходит для девушек с прямым типом волос.
Маллет: бунтарское направление, которое относится к стилю гранж. Можно экспериментировать в укладках, выпрямить волосы по всей длине или же наоборот уложить.

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#стилист
#волосы
#мода
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В Госдуме поддержали решение Минобрнауки РФ об отказе от бакалавриата
Депутат ГД Лантратова поддержала решение об отказе от бакалавриата
08 января 2025, 08:38

Фото: istockphoto/William_Potter

Переход высших учебных заведений России на обновлённую систему образования с 1 сентября 2026 года является важным шагом к созданию качественного отечественного формата высшего образования. Четырёхлетний срок обучения в вузах является недостаточным для подготовки настоящих специалиистов.
Такое мнение в беседе с RT высказала депутат Государственной думы РФ Яна Лантратова. Так она прокомментировала сообщение министерства науки и высшего образования РФ о переходе в указанные сроки на обновлённую систему образования. Парламентарий подчеркнула, что при использовании болонской системы, от которой «наконец-то» решено отказаться, выпускникам вузов приходилось доучиваться уже на работе, если им ещё везло с трудоустройством без опыта и должной квалификации.

По словам Лантратовой, университеты ещё успеют разработать новые учебные программы, времени для этого вполне достаточно. Она также отметила, что особых проблем с признанием российских дипломов за рубежом не возникнет, так как подтверждение квалификации специалиста требовалось и ранее. Но в первую очередь обновлённая программа рассчитана на то, что молодые специалисты будут жить и работать в России, подчеркнула депутат.

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#вузы
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«Известия»: в 55 российских регионах введен туристический налог
08 января 2025, 02:03

Фото: iStock/inewsistock

С января в 55 российских регионах был введен туристический налог. Об этом сообщают «Известия».
«С 1 января в российских регионах начал действовать турналог. Муниципальные образования как минимум 55 субъектов решили ввести его», — пишут в издании.

В ряде регионов налог действует на всей территории субъекта, а в некоторых только на отдельные населенные пункты. Величина турналога составит 1% от общей стоимости путевки, при этом этот показатель не должен быть ниже 100 рублей за сутки. К 2029 году верхний порог налога не будет превышать 5%. Региональные власти будут сами определять размер туристического обложения.

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#путёвки
#фото
#налог
#туризм
#россия
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Названы запахи, которые кошки и собаки не переносят
07 января 2025, 21:43

Фото: iStock/Ksenia Raykova

Обоняние у кошек и собак крайне чувствительно и развито в разы сильнее, чем у человека. При помощи этого органа чувств они воспринимают куда больше аспектов окружающего мира.
Однако есть такие запахи, которые кошки и собаки попросту не переносят и стараются избегать. Их перечислила Общественная Служба Новостей.

Кошки не любят запах:
  • лаванды;
  • цитрусовых;
  • эфирных масел;
  • столового или яблочного уксуса;
  • специй;
  • лука и чеснока;
  • резкого парфюма или алкоголя;
  • диффузоров, освежителей воздуха;
  • герани, лимона, перечной мяты и чабреца.
Собаки не любят запах:
  • цитрусовых;
  • кинзы, розмарина и тимьяна;
  • всех видов уксуса;
  • перца;
  • сосны.
«Особенность обоняния кошек заключается в том, что они распознают запахи не только носом, но и ртом. В нёбе у них особенным образом расположены каналы, которые являются одновременно обонятельной системой и носа, и пасти. <…> Отличному нюху собаки способствуют не только внутренние сенсоры, но еще и внешняя часть носа. Влага на мочке носа позволяет абсорбировать запахи из воздуха», — пояснили в издании.
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#кошки
#собаки
#служба
#животные
#животное
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Стало известно, почему кошки и собаки испытывают взаимную неприязнь
07 января 2025, 21:37

Фото: iStock/MirasWonderland

Конфликты между собаками и кошками — распространенное явление. Взаимная неприязнь между двумя этими видами обуславливается различными коммуникативными системами и отличающимися ролями в природе. Собаки — стайные охотничьи животные, потомки диких волков, в то время как кошки — одиночки, сообщает Общественная Служба Новостей.
«Собачьи инстинкты заставляют питомцев преследовать своих жертв, особенно если они маленькие, писклявые и пугливые. Поэтому если вместо кошки собака увидит белку или крысу, реакция будет такой же мгновенной», — отмечается в материале.
В то же время еще одной причиной может быть нелюбовь кошек к каким-либо контактам, из-за чего они предпочитают просто сбежать, что, в свою очередь, лишь раззадоривает собак. К тому же преследование кошек собаками может быть обусловлено простым любопытством или желанием поиграть, что чуждо кошке.

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#кинолог
#животные
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«Роскосмос» опубликовал фото Вифлеема, где родился Христос
07 января 2025, 20:40

Фото: istockphoto/Aida Odeh

«Роскосмос» опубликовал фото Вифлеема, где родился Иисус Христос.
Снимок сделан спутником «Ресурс-П» и размещен в Telegram-канале госкорпорации.




«На снимке спутника «Ресурс-П» — город Рождества, Вифлеем <...> Первый храм над местом рождения Иисуса Христа был основан в IV веке, с того момента службы здесь почти не прекращались», - сказано в сообщении.
Рождество является вторым по значимости двунадесятым праздником после Пасхи. В большей части мира его отмечают 25 декабря, но православные празднуют его по юлианскому календарю.

Перед этим сообщалось, какое событие состоялось в Ленинском округе Подмосковья по случаю Рождества. Известно, что на нем присутствовали многие звезды.

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#россия
#роскосмос
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