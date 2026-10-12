Сомнолог рассказала, как безопасно сдвинуть время отхода ко сну

12 октября 2026, 11:18

Сомнолог советует переносить засыпание на 15 минут каждые несколько недель

Фото: istockphoto / millann

Специалист по нарушениям сна Элли Хэйр рассказала, как научиться ложиться спать на час позже без вреда для организма. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей со сслыкой на Mirror.