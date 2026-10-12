Сомнолог рассказала, как безопасно сдвинуть время отхода ко сну
Специалист по нарушениям сна Элли Хэйр рассказала, как научиться ложиться спать на час позже без вреда для организма. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей со сслыкой на Mirror.
По словам Хэйр, начинать следует с небольшого сдвига: сначала нужно ложиться спать на 15 минут позже привычного времени, а затем постепенно увеличивать этот интервал в течение нескольких недель. Такой подход помогает скорректировать циркадные ритмы, которые регулируют циклы сна и бодрствования.
Кроме того, специалист рекомендовала изменить время ужина, поскольку работа кишечника влияет на регуляцию сна. Она также посоветовала ежедневно бывать на свежем воздухе, особенно в первой половине дня.
По словам сомнолога, дневная активность и воздействие естественного света утром помогают настроить внутренние биологические часы и облегчают засыпание вечером.
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