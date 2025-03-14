Сомнолог рассказала, как справиться с бессонницей

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Сегодня отмечается Всемирный день сна, с которым у многих россиян проблема. Бессонница мучает, мысли одолевают, а организм страдает. Как с этим справляться?
Врач-сомнолог, терапевт, эндокринолог, эксперт по сну Дарья Лебедева в беседе с «Радио 1» заявила, что на качество сна влияет пища.
По ее словам, снотворное принимать только по рекомендациям сомнолога, а мелатонин показан только при смешении часовых поясов.
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«Все индивидуально, но за 2−3 часа до сна лучше не есть. Любая пища может вызывать тревожный сон, потому что желудочно-кишечный тракт никогда не спит, так же, как и мозг, но ночью все сконцентрировано на восстановлении, на очищении от токсинов. А если перед сном вы съели шашлык и залили его чем-нибудь крепким, то вся концентрация пойдёт в желудочно-кишечный тракт», — объяснила врач.
По ее словам, снотворное принимать только по рекомендациям сомнолога, а мелатонин показан только при смешении часовых поясов.
«Мелатонин показан только при джетлаге. Когда вы летите куда-нибудь, пересекаете несколько часовых поясов, больше показаний нет. Снотворное может вызывать привыкание. Прекрасно работают ритуалы для успокоения: медитация и горячий душ», — сказала Лебедева.
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Анастасия Панченко