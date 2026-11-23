23 ноября 2026, 11:42

Animals: биологи собрали данные о сне птиц — в полете, в стае, под фонарями

Фото: iStock/Lenorlux

Биологи Варшавского университета естественных наук собрали результаты исследований сна птиц. Они выяснили, как пернатые отдыхают во время перелетов, реагируют на свет фонарей и запоминают информацию. Об этом сообщает журнал Animals.