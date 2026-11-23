Сон на лету и ночи под фонарями: биологи изучили привычки птиц
Биологи Варшавского университета естественных наук собрали результаты исследований сна птиц. Они выяснили, как пернатые отдыхают во время перелетов, реагируют на свет фонарей и запоминают информацию. Об этом сообщает журнал Animals.
Птицы, как и люди, проходят через быструю и медленную фазы сна. При этом их отдых часто состоит из коротких промежутков по одной — четыре минуты. Между ними пернатые просыпаются.
Некоторые виды способны отдыхать одним полушарием мозга, пока другое следит за обстановкой. На краю стаи птицы прибегали к такому способу в полтора раза чаще, чем в центре. Открытый глаз при этом смотрел в сторону возможной угрозы.
В 2016 году ученые с помощью датчиков зафиксировали сон больших фрегатов во время десятидневных перелетов над океаном. Птицы отдыхали как одним, так и обоими полушариями. Приборы отметили и короткие эпизоды быстрой фазы. Способность других видов засыпать в воздухе пока не подтвердилась: активность их мозга во время полета исследователи еще не записывали.
В период миграции один из видов перелетных воробьев сокращал продолжительность сна на 63%. Несмотря на это, птицы сохраняли прежние результаты в тестах на познавательные способности. А среди самцов песчанок в сезон размножения больше потомства оставляли те, кто меньше спал.
Отдых играет роль и в формировании памяти. Молодые зебровые амадины во сне повторяют разученные песни. Цыплята, которых лишили сна после встречи с матерью, не запоминали ее образ.
На продолжительность сна влияют время года и условия обитания. Европейские скворцы зимой проводят в медленной фазе 12–13 часов в сутки, а летом — семь-восемь. В полнолуние их отдых сокращается еще на два часа. Городские черные дрозды начинают день раньше лесных сородичей.
Уличное освещение нарушает суточные ритмы птиц и снижает выработку мелатонина. В одном из исследований большие синицы под фонарями спали примерно на 39 минут меньше за ночь и раньше просыпались. Белый свет повышал уровень гормона стресса сильнее зеленого. Авторы обзора советуют учитывать это при размещении фонарей в местах, где скапливается много птиц.
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