Россиян предупредили о трёх схемах мошенничества с виртуальными картами
Председатель совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров рассказал о трёх схемах мошенничества с виртуальными картами.
В беседе с RT эксперт заявил, что первая схема — это «безопасный счёт».
«Жертву под любым предлогом убеждают оформить виртуальную карту в мобильном приложении её же банка. Человек думает, что он выполняет инструкции по защите денег, а на самом деле он просто создаёт новый цифровой кошелёк, к которому у него нет физического доступа. Далее следует передача CVV-кода и SMS-пароля», — пояснил специалист.Бедеров добавил, что после аферисты привязывают карту к своему устройству через Mir Pay или Samsung Pay и снимают деньги. Вторая схема, по словам аналитика, — подмена реквизитов.
Жертва переводит деньги на виртуальную карту, выпущенную на подставное лицо, а средства уходят дропам. Третья схема — через NFC и социнженерию. Злоумышленник под видом сотрудника банка просит установить приложение, которое перехватывает данные бесконтактной оплаты, клонирует виртуальную карту и списывает деньги через терминалы.