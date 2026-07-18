Врач рассказала, как распознать опасный укус «наноклеща»

18 июля 2026, 14:02

Врач Волкова: кольцевидное пятно вокруг ранки от клеща — признак боррелиоза

Фото: Istock/Ladislav Kubeš

Врач-инфекционист клиники «Будь Здоров» Маргарита Волкова пояснила, что укус нимфы клеща чаще всего проходит незаметно для человека.





В беседе с NEWS.ru специалист заявила, что причина этому — обезболивающие вещества, которые содержатся в слюне паразита.



По её словам, в первые сутки после укуса возможно лишь локальное покраснение диаметром до двух сантиметров, небольшая отёчность и зуд. Такая реакция считается естественной и не требует особого беспокойства.

«Но есть «красный флаг», игнорировать который нельзя. Если спустя 3–30 дней вокруг ранки появляется кольцевидное красное пятно, которое растёт и может достигать десятков сантиметров, — это классический признак боррелиоза (мигрирующая эритема)», — подчеркнула врач.