Раскрыты напитки, благотворно влияющие на психическое здоровье
Исследователи из Ньюкаслского университета в Великобритании пришли к выводу, что ежедневное употребление фруктового сока или смузи может способствовать снижению выраженности симптомов депрессии. Результаты работы опубликованы в научном журнале British Journal of Nutrition.
В исследовании приняли участие 42 взрослых человека, которые употребляли недостаточное количество фруктов и овощей. Всем добровольцам помогли скорректировать рацион, увеличив потребление растительной пищи до рекомендованных пяти порций в день.
Часть участников дополнительно каждый день выпивала стакан 100-процентного фруктового сока или смузи. Через четыре недели обе группы стали придерживаться более здорового питания, однако у людей, регулярно употреблявших такие напитки, симптомы депрессии оказались менее выраженными.
По данным ученых, разница между группами составила 2,52 балла по шкале оценки депрессивных состояний.
Исследование также показало, что ежедневное употребление сока и смузи не оказало негативного влияния на уровень сахара в крови или обмен веществ. Кроме того, участники продолжали получать достаточное количество клетчатки благодаря употреблению цельных фруктов и овощей.
Авторы работы считают, что даже небольшие изменения в рационе могут стать доступным способом поддержания психического здоровья. По их мнению, положительный эффект может быть связан с высоким содержанием во фруктах витаминов, антиоксидантов и других биологически активных веществ, которые влияют на работу нервной системы.
Ученые также отмечают, что такие соединения способны снижать уровень воспаления и окислительного стресса в организме — факторов, которые все чаще связывают с развитием депрессивных расстройств.
