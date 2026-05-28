Ученые сообщили о рекордном замедлении вращения Земли за 3,6 миллиона лет
Австрийские и швейцарские ученые пришли к выводу, что вращение Земли замедляется самыми быстрыми темпами за 3,6 миллиона лет. Об этом сообщает BBC Science Focus.
Исследователи из Венского университета и Швейцарской высшей технической школы Цюриха решили выяснить, как менялась скорость вращения планеты в прошлом. Для этого они изучили окаменевшие оболочки одноклеточных морских организмов, живших на дне океана. По химическому составу ученые определили колебания уровня моря в глубоком прошлом. Затем они рассчитали, как менялась скорость вращения Земли.
Авторы работы считают, что причина связана с таянием полярных ледников на фоне изменения климата. Талая вода уходит из высоких широт в океаны и распределяется ближе к экватору. Из-за этого масса смещается от полюсов, и скорость вращения планеты меняется.
Читайте также: