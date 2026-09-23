Полуторагодовалая девочка сбежала из частного детсада и оказалась у дороги

23 сентября 2026, 20:41

Полуторагодовалая девочка сбежала из частного сада в Новой Москве

Фото: Istock / urbazon

Полуторагодовалая девочка самостоятельно покинула частный детский сад в Новой Москве и добралась до проезжей части. Ребёнка в посёлке Марьино заметил прохожий и позвал на помощь местную жительницу Светлану. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.





Женщина взяла малышку на руки и начала искать взрослых, которым можно её передать. Местные жители подсказали, что неподалёку находится частный детский сад и ранее видели девочку возле него.



По словам Светланы, сотрудники учреждения, судя по всему, не сразу заметили, что ребёнок пропал. Когда женщина привела малышку обратно, её узнали, однако, как утверждает очевидец, воспитатели удивились, что девочка оказалась у неё уже за несколько домов от сада.





«Они вышли гулять, ребёнок пошёл по своим делам — и это осталось незамеченным. Когда я отвела девочку обратно, её узнали, но очень удивились, что она была у меня и нашлась уже за два дома», — рассказала Светлана.