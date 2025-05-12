«Сорок сороков» обратятся в прокуратуру из-за аниме-кукол на маркетплейсах

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Члены правозащитного центра «Сорок сороков» планируют обратиться в Роскомнадзор и прокуратуру с целью прекращения продажи полуобнаженных аниме-кукол на меркетплейсах.
Напомним, депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник призвал запретить продажу аниме-кукол в непристойных позах и «символическом нижнем белье».
Он добавил, что планирует направить обращения о запрете продажи таких игрушек в Роскомнадзор и прокуратуру.
По словам Солдатова, за это предусмотрена административная ответственность. Он уточнил, что для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 4 до 10 млн руб.
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«Реализация аниме-кукол, изображающих полуобнаженных несовершеннолетних девочек, содержит признаки пропаганды педофилии», — заявил в беседе с «Постньюс» директор центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов.
Он добавил, что планирует направить обращения о запрете продажи таких игрушек в Роскомнадзор и прокуратуру.
По словам Солдатова, за это предусмотрена административная ответственность. Он уточнил, что для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 4 до 10 млн руб.
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Элина Позднякова