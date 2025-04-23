В РФ могут ввести налоговый вычет на похороны

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Правозащитный центр «Сорок Сороков» обратился в Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам с предложением о введении налогового вычета на похороны, чтобы облегчить финансовые затраты для семей, потерявших близких.
«Стоимость ритуальных услуг постоянно растёт. Минимальная цена захоронения достигает примерно 50 000 рублей в отдалённых регионах и 100 000 рублей в крупных городах», — приводит Life.ru текст обращения.
Так, инициаторы считают, что налоговый вычет на похороны сможет стать важной мерой, которая поддержит семьи в трудный период. Высокие затраты могут оказаться непосильными для семьи.
«Предоставление налогового вычета позволит смягчить финансовое давление и обеспечить достойные условия для прощания с усопшим», — считают в правозащитном центре.
На сегодняшний день многие оплачивают похороны наличными, чтобы не заниматься документами, что создаёт условия для теневого оборота в области ритуальных услуг. Введение вычета приведёт к тому, что люди начнут оформлять расходы официально, а это повысит прозрачность рынка и увеличит налоговые поступления.
Таким образом, авторы инициативы уверены, что налоговый вычет на похороны станет справедливой и гуманной мерой.
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