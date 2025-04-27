МВД проверит «доктора», продающего «спасающий от рака» фильтр и чехол для биополя

В народном календаре 28 апреля отмечается Пудов день или Пуда Ветреника. Такое название день получил из-за сильных весенних ветров, начинающихся обычно в это в это время. Православные верующие вспоминают апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».