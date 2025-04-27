МВД проверит «доктора», продающего «спасающий от рака» фильтр и чехол для биополя

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«Доктора народной медицины», продающего фильтры для воды, якобы спасающие от рака, проверят на мошенничество. Общественники направили соответствующее заявление в МВД, пишет Telegram-канал SHOT.
Ранее сообщалось, что в сети набирают популярность товары, которые продаёт Александр Огулов, называющий себя «доктором народной медицины». Он предлагает фильтры для воды стоимость 100 тысяч рублей, которые якобы спасут от рака, чехлы для телефонов с «защитой биополя», воду с частицами серебра за 20 тысяч рублей и прочие «оздоровительные» вещи.
Сомнительная деятельность Огулова привлекла внимание активистов правозащитного центра «Сорок сороков», которые отметили, что на подобные товары как правило ведутся пенсионеры и одинокие люди. После увлечения такими методами лечения они могут отказываться от классической медицины, что создаёт угрозу для их здоровья. Также общественников удивляют цены на продукцию.
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Сомнительная деятельность Огулова привлекла внимание активистов правозащитного центра «Сорок сороков», которые отметили, что на подобные товары как правило ведутся пенсионеры и одинокие люди. После увлечения такими методами лечения они могут отказываться от классической медицины, что создаёт угрозу для их здоровья. Также общественников удивляют цены на продукцию.
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Анастасия Чинкова