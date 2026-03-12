Россиянам напомнили, какие граждане получат повышенную надбавку к пенсии
РИА Новости: Достигшие 80 лет пенсионеры получат в РФ повышенную надбавку к пенсии
Пенсионеры, достигшие 80 лет, и граждане с инвалидностью первой группы смогут получить удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Об этом рассказала РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.
По ее словам, с января 2026 года фиксированная выплата в составе страховой пенсии по старости составляет 9 584,69 рубля. После удвоения её размер увеличится до 19 169,38 рубля.
Россиянам назвали новый срок оплаты ЖКУ за февраль
Повышение происходит автоматически, в беззаявительном порядке. Однако, если инвалидность первой группы для гражданина оформили до 80 лет, то повторное удвоение по достижении этого возраста не производится – надбавка назначается только один раз по одному из упомянутых оснований.
Напомним, что у пенсионеров существует ряд льгот, для которых требуется личне обращение в местное отделение Социального фонда России (СФР). К таким видам поддержки относятся, например, доплата для пожилых людей, имеющих иждивенцев, доплата за сельский стаж, если он не был учтён при расчёте пенсии, а также надбавка за уход, назначаемая пенсионерам по достижении 80 лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».