Россиянам напомнили, какие граждане получат повышенную надбавку к пенсии

РИА Новости: Достигшие 80 лет пенсионеры получат в РФ повышенную надбавку к пенсии

Фото: iStock/mars58

Пенсионеры, достигшие 80 лет, и граждане с инвалидностью первой группы смогут получить удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Об этом рассказала РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.





По ее словам, с января 2026 года фиксированная выплата в составе страховой пенсии по старости составляет 9 584,69 рубля. После удвоения её размер увеличится до 19 169,38 рубля.



