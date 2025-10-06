«45 дней в заложниках»: Москвич выкрал сына с аутизмом у бывшей супруги

06 октября 2025, 16:32

В Москве мать разыскивает сына с особенностями развития, которого не вернул отец

Фото: Istock/Gajus

Москвичка Марина Зарубина уже два месяца разыскивает своего несовершеннолетнего сына с особенностями развития. Подробности сообщает РЕН ТВ.





По решению суда подросток должен проживать с матерью, однако после летнего отдыха в Крыму его отец, Евгений Зарубин, не вернул ребёнка. Марина утверждает, что бывший супруг намеренно скрывает местонахождение мальчика, чтобы оформить над ним опеку и получать социальные выплаты.

«Он думает, что сейчас ребёнку группу оформит и будет получать деньги дополнительные. А его маме... Она мне это озвучила, что хочет забрать у меня сына и взять его под опеку. Зачем ей это надо?» — рассказала мать ребёнка.