«45 дней в заложниках»: Москвич выкрал сына с аутизмом у бывшей супруги
В Москве мать разыскивает сына с особенностями развития, которого не вернул отец
Москвичка Марина Зарубина уже два месяца разыскивает своего несовершеннолетнего сына с особенностями развития. Подробности сообщает РЕН ТВ.
По решению суда подросток должен проживать с матерью, однако после летнего отдыха в Крыму его отец, Евгений Зарубин, не вернул ребёнка. Марина утверждает, что бывший супруг намеренно скрывает местонахождение мальчика, чтобы оформить над ним опеку и получать социальные выплаты.
«Он думает, что сейчас ребёнку группу оформит и будет получать деньги дополнительные. А его маме... Она мне это озвучила, что хочет забрать у меня сына и взять его под опеку. Зачем ей это надо?» — рассказала мать ребёнка.Женщина подала более 29 заявлений в различные инстанции, включая службу судебных приставов и органы внутренних дел, но не добилась результатов. Она опасается за здоровье сына, который не получает необходимое лечение.