В Москве машина скорой помощи столкнулась с военным автобусом и перевернулась

06 октября 2025, 17:02

Фото: Istock/Galina Vetertsovskaya

В центре Москвы, в районе Замоскворечье, произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль скорой медицинской помощи столкнулся с автобусом, который перевозил военнослужащих. От удара машина медиков опрокинулась на проезжую часть. Об этом сообщает Telegram-канал «360.ru».