В Москве машина скорой помощи столкнулась с военным автобусом и перевернулась

Фото: Istock/Galina Vetertsovskaya

В центре Москвы, в районе Замоскворечье, произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль скорой медицинской помощи столкнулся с автобусом, который перевозил военнослужащих. От удара машина медиков опрокинулась на проезжую часть. Об этом сообщает Telegram-канал «360.ru».



Свидетели аварии сообщают, что ситуация развивалась оперативно. Пассажиры военного автобуса немедленно отреагировали на происшествие. Они организованно вышли из салона и начали помогать медикам, которые находились в перевернутой машине.

По уточнённой информации, в результате инцидента пострадал водитель скорой помощи. Врачи, которые ехали в этом автомобиле, травм не получили. Важной деталью становится то, что в момент столкновения бригада скорой помощи не выполняла вызов — в салоне автомобиля не было пациентов.

В настоящее время сотрудники ГИБДД работают на месте аварии. Они устанавливают точные причины произошедшего и фиксируют все обстоятельства ДТП.

Ольга Щелокова

