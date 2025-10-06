В Москве машина скорой помощи столкнулась с военным автобусом и перевернулась
В центре Москвы, в районе Замоскворечье, произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль скорой медицинской помощи столкнулся с автобусом, который перевозил военнослужащих. От удара машина медиков опрокинулась на проезжую часть. Об этом сообщает Telegram-канал «360.ru».
Свидетели аварии сообщают, что ситуация развивалась оперативно. Пассажиры военного автобуса немедленно отреагировали на происшествие. Они организованно вышли из салона и начали помогать медикам, которые находились в перевернутой машине.
По уточнённой информации, в результате инцидента пострадал водитель скорой помощи. Врачи, которые ехали в этом автомобиле, травм не получили. Важной деталью становится то, что в момент столкновения бригада скорой помощи не выполняла вызов — в салоне автомобиля не было пациентов.
В настоящее время сотрудники ГИБДД работают на месте аварии. Они устанавливают точные причины произошедшего и фиксируют все обстоятельства ДТП.
