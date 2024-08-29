Президент Макрон: Я не собирался встречаться с господином Дуровым

Фото: сайт Кремля
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не знал о планах основателя Telegram Павла Дурова, а также не собирался с ним встречаться в Париже. Об этом глава Франции заявил на пресс-конференции в Сербии 29 августа.
«Информация, что было какое-то приглашение с моей стороны, является ложной. Я не собирался встречаться с господином Дуровым ни в конце прошлой недели, ни в ближайшие дни», – заявил Макрон в Белграде после встречи с президентом Сербии Александаром Вучичем.
О том, что Дуров якобы прилетел в Париж на встречу с Макроном сообщило издание Le Canard enchainé со ссылкой на самого же основателя Telegram. Именно это, по данным СМИ, заявил полиции Дуров во время задержания аэропорту Ле Бурже.
После французские власти неоднократно опровергали планы о встрече Дурова с Макроном. Оказалось, что в день задержания Павла, президента Франции в Париже не было.
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О том, что Дуров якобы прилетел в Париж на встречу с Макроном сообщило издание Le Canard enchainé со ссылкой на самого же основателя Telegram. Именно это, по данным СМИ, заявил полиции Дуров во время задержания аэропорту Ле Бурже.
После французские власти неоднократно опровергали планы о встрече Дурова с Макроном. Оказалось, что в день задержания Павла, президента Франции в Париже не было.
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Лия Мурадьян