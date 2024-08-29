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Президент Макрон: Я не собирался встречаться с господином Дуровым

Президент Макрон: Я не знал о приезде Дурова и не собирался с ним встречаться
29 августа 2024, 22:42
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не знал о планах основателя Telegram Павла Дурова, а также не собирался с ним встречаться в Париже. Об этом глава Франции заявил на пресс-конференции в Сербии 29 августа.
«Информация, что было какое-то приглашение с моей стороны, является ложной. Я не собирался встречаться с господином Дуровым ни в конце прошлой недели, ни в ближайшие дни», – заявил Макрон в Белграде после встречи с президентом Сербии Александаром Вучичем.

О том, что Дуров якобы прилетел в Париж на встречу с Макроном сообщило издание Le Canard enchainé со ссылкой на самого же основателя Telegram. Именно это, по данным СМИ, заявил полиции Дуров во время задержания аэропорту Ле Бурже.



После французские власти неоднократно опровергали планы о встрече Дурова с Макроном. Оказалось, что в день задержания Павла, президента Франции в Париже не было.

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#макрон
#арест
Подмосковный омбудсмен Фаевская приняла участие в форуме «Активное долголетие»
29 августа 2024, 22:47

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Уполномоченный по правам человека в Московской области, региональный координатор федерального проекта «Старшее поколение» Ирина Фаевская приняла участие в форуме «Активное долголетие». Он прошёл в парке культуры, спорта и отдыха в Одинцове, сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
В форуме участвовали более 500 человек. Фаевская пожелала им плодотворного времяпрепровождения.
«Наше старшее поколение – это кладезь ума, таланта и профессионализма. Вы являетесь хранителями традиций и культуры, обучаете молодое поколение. Губернаторский проект «Активное долголетие» – дань уважения вашим заслугам. Надеюсь, что сегодняшнее мероприятие придаст вам бодрости духа», – отметила Фаевская, выступая на церемонии открытия.
В церемонии также приняли участие первый зампредседателя Мособлдумы Лариса Лазутина, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Денис Майданов, председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев, депутат регионального парламента, олимпийский чемпион Александр Легков и другие.

Губернаторский проект «Активное долголетие» существует пять лет. Сейчас для его участников в Подмосковье открыто 67 клубов, которые посещают около 400 тысяч пенсионеров. В клубах доступно 31 направление – это компьютерная грамотность, экскурсии, танцы, пение, йога, бассейн и многое другое.

На территории Одинцовского парка участники форума могли посетить мастер-классы, многочисленные занятия и ярмарку, на которой свою продукцию представили инклюзивные мастерские «Империя Ремёсел».

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#пожилые люди
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Молодых IT-специалистов пригласили на обучающий хакатон
29 августа 2024, 22:06

Фото: iStock / alempkht

«Роспатриотцентр» в этом году проводит обучающий хакатон «Вызовы будущего в сфере молодёжной политики», сообщили в пресс-службе организаторов обучения. Мероприятие пройдёт в Тула с 4 по 7 октября.
«Хакатон проходит в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Молодёжь России» нацпроекта «Образование». Цель – познакомить участников с современными тенденциями и методами работы в области цифровизации проектов молодёжной политики. Программа хакатона направлена на развитие навыков работы в команде по созданию инновационных цифровых продуктов», – говорится в сообщении.
Участниками хакатона могут стать граждане России в возрасте от 18 до 35 лет, реализующие проекты и мероприятия в сфере молодёжной политики. Они должны представлять такие категории, как студенты, обучающиеся по специальностям в области IT; молодые специалисты сферы IT; а также представители профессий, связанных с этой сферой – инженеры данных, разработчики программного обеспечения и баз данных.

Для участия в хакатоне необходимо подать заявку до 4 сентября на платформе ФГАИС «Молодёжь России».

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#нацпроекты
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Россиянам раскрыли фразу «опасного» объявления о продаже машины
Автоюрист Лагун рекомендовал насторожиться при фразе «сел и поехал»
29 августа 2024, 22:06

Фото: iStock/AndreyPopov

Автоюрист Николай Лагун заявил, что фраза «сел и поехал» может говорить об опасном объявлении о продаже автомобиля, составленном перекупщиком
Кроме этого, насторожить должны фразы «не бит, не крашен», «ТО вовремя», а также отсутствие подробностей в описании объявления, известные только собственнику.

Стоит обратить внимание и на фото: у недобросовестного продавца или перекупщика сняты только общие планы среднего или плохого качества, самих снимков мало.

«Пробег, как правило, не показан. Владельцы делают фото с наиболее привлекательных ракурсов, тщательно выбирая место съемки, — чтобы автомобиль «заиграл» и привлек потенциальных покупателей, перекупщики же подобному не придают значения, а лица, продающие криминальный или проблемный автомобиль, делают фото в гаражах, в промзоне», — добавил в беседе с NEWS.ru Лагун.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов комментировал закон о запрете высаживать инвалидов из общественного транспорта и отметил, что такая мера является недостаточной.

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#автомобиль
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#пробег
#съёмки
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Адвокат Добровинский назвал страну, которая не выдаст Дурова
Адвокат Добровинский: Россия не выдаст Дурова
29 августа 2024, 21:29

Фото: iStock/macky_ch

Адвокат Александр Добровинский заявил, что единственной страной, где основатель Telegram и предприниматель Павел Дуров может укрыться, и которая его не выдаст, является Россия.
«Есть единственная страна, которая его точно не выдаст, как она это делает всегда — это Россия. Россия не выдает своих граждан. Но до неё ещё надо будет добраться. Дурову и его адвокатам предстоит сделать сложный выбор: смогут они развалить дело или нет? Все его дальнейшие действия будет исходить только из этой уверенности», — прокомментировал ситуацию в беседе с Газета.ру Добровинский.

Ранее сообщалось, что Павел Дуров просил предупредить о своем задержании миллиардера Ньеля Ксавье.

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Форум «Активное долголетие в Подмосковье» собрал в Одинцове около 500 участников
29 августа 2024, 21:15

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Около 500 участников приняли участие в масштабном форуме «Активное долголетие в Подмосковье», который прошёл в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Форум организовала Мособлдума, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Площадка собрала членов муниципальных клубов «Активное долголетие», а также почётных гостей, представителей профильных региональных министерств и ведомств, депутатов разных уровней.

В этом году проекту губернатора Московской области исполняется пять лет. За это время в него удалось вовлечь порядка 400 тыс. человек – женщин и мужчин пенсионного возраста. Для них в Подмосковье открыто 67 клубов.
«Им доступно большое количество активностей – от прыжков с парашютом до прыжков на батутах, скандинавская ходьба, экскурсии. И всё время перечень занятий расширяется. Сегодня мы уже смело констатируем, что проект удался», – подчеркнул председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Фото: пресс-служба Мособлдумы

От имени председателя регионального парламента Игоря Брынцалова участников приветствовала его первый заместитель Лариса Лазутина.
«Проект существует много лет, и хочется, чтобы он развивался, чтобы именно вы давали нам идеи, как сделать его лучше и интереснее. Хочу пожелать вам здоровья и всего самого доброго, отличного настроения и продуктивного дня», – сказала Лазутина.
Депутат Госдумы, певец Денис Майданов подчеркнул, что пятилетие регионального проекта совпало с Годом семьи в России.

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Для представителей старшего поколения работали различные площадки – выставка-продажа, джампинг на батутах, дартс, мастер-классы по изготовлению изделий ручной работы, рисование, танцы, дыхательная гимнастика, йога, дефиле, обучение работе на персональном компьютере. Желающие могли посмотреть выступления творческих и художественно-музыкальных коллективов Московской области.

Фото: пресс-служба Мособлдумы

На пленарной части законодатели и руководители профильных министерств и ведомств обсуждали развитие проекта, улучшение качества жизни старшего поколения Подмосковья.
«Сейчас на рассмотрении в Мособлдуме находится проект закона, предусматривающий ежемесячные доплаты до 20 тыс. рублей неработающим пенсионерам старше 65 лет, одиноко проживающим или проживающим в семье, состоящей из неработающих пенсионеров. Таких граждан в регионе около 70 тыс. Комитет поддержит этот проект, и дума примет его на ближайшем заседании», – рассказал Андрей Голубев.
По его словам, с принятием закона пенсионеры получат выплату, рассчитанную с 1 июля.

Фото: пресс-служба Мособлдумы

О том, что собой сегодня представляет проект, рассказала курирующая это направление в Минсоцразвития Московской области Юлия Барашкова. Она отметила, что помимо клубов «Активное долголетие», занятия для участников проекта проходят на базе 1100 учреждений культуры, 303 учреждений спорта и 29 комплексных центров. Всего действует 31 активность, некоторые носят сезонный характер. Особенно большой популярностью пользуются экскурсионные поездки.

Обсуждали и развитие в Московской области системы оказания медицинской помощи жителям пожилого возраста. Как подчеркнул начальник Московского областного госпиталя для ветеранов войн Сергей Яроцкий, 6-7 лет назад в регионе не было ни одного гериатрический кабинета, работали всего четыре врача-гериатра.
«К 2023 году лечебно-профилактических учреждений было уже 17, коечный фонд составил 420 коек. Кабинетов сейчас 88», – привёл актуальные данные Яроцкий.
Подводя итог заседания, Голубев пообещал, что все предложения, высказанные в ходе заседания, будут рассмотрены в Мособлдуме.

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#активное долголетие
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#московская область
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#андрей голубев
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Врач Хорошев раскрыл, кто из людей дольше всех живёт
Врач Хорошев: Дольше всех живут учёные
29 августа 2024, 20:52

Фото: iStock/gorodenkoff

Врач невролог Военно-медицинской академии РФ Павел Хорошев заявил, что из людей долгожителями являются учёные.
Он объяснил это образом их жизни и профессиональной деятельностью.

«Кто из людей живет на планете дольше всего? Это учёные. Это доказано. Средний возраст ученого 90 лет. Эти люди поглощены своей работой, им не приходится заедать или запивать свою жалкую жизнь чем-то токсичным. При этом они работают в комфортных условиях, а их теломеры позволяют им жить очень много и эффективно», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Хорошев.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина заявила, что употреблять жареные орехи не рекомендуется, поскольку в них содержаться опасные вещества.

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#диетолог
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#болезни
#люди
#здоровье
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Стали известны даты торжественных линеек ко Дню знаний в петербургских вузах
Линейки в петербургских вузах будут проходить в разные дни
29 августа 2024, 20:34

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Торжественные мероприятия и линейки в честь Дня знаний в университетах Санкт-Петербурга будут проходить в разные дни.
Так, Санкт-Петербургский гуманитарный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП) отпразднует День знаний 30 августа, Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена и Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (СЗИУ РАНХиГС) – 1 сентября.

А в Санкт‑Петербургском государственном университете (СПбГУ) посвящение в студенты пройдёт 31 августа.

«Каждый год 31 августа в Университете встречаются сотрудники, почётные гости, правительство города, чтобы поздравить наших первокурсников с началом учёбы. Это важный этап их жизни, посвящение в большое и дружное сообщество университета, которое на протяжении 300 лет связывает выдающихся ученых, общественных деятелей, политиков, спортсменов и деятелей искусства», – приводит «Петербургский дневник» слова первого проректора по молодёжной политике и организации приёма СПбГУ Александр Бабич.

До этого сообщалось, что завтра, 30 августа, отмечается праздник День Мирона. Как пишет Общественная Служба Новостей, в эту дату нельзя посещать кладбище, а влюблённым не рекомендуется ссориться.

Ранее в России отмечали Успение Пресвятой Богородицы.

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#сотрудники
#ранхигс
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#служба
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Общественник Зотов раскрыл законные причины отказа таксиста везти пассажира
Общественник Зотов: Таксист может отказать при ощущении угрозы
29 августа 2024, 19:40

Фото: iStock/humonia

Председатель общероссийской общественной организации содействия защите прав пассажиров «Объединение пассажиров» Илья Зотов заявил, что причинами отказа таксиста везти пассажира может быть ощущение первым опасности, а также при отсутствии гарантии оплаты поездки.
«Водитель может отказать в поездке, если понимает, что пассажир представляет для него угрозу. Также, если оплата стоит наличными и пассажир находится в состоянии алкогольного опьянения, здесь есть риск, что он поездку не оплатит. Тогда водитель отказывает, потому что нет гарантии, что пьяный пассажир сможет оплатить перевозку», — прояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Зотов.

Тем не менее кроме такси у россиян популярен и такой вид транспорта, как байк. Так, об этом говорит исследование Wildberries, которое показало, что в июле был пик по продажам байкерской продукции. Люди покупали запчасти для мотоциклов, включая аккумуляторы, поворотники, зеркала, рычаги и звезды, а также камеры для шин и т. д. Как пишет «Сiбдепо», за год больше всего мототоваров было куплено в Краснодарском крае, Московской, Иркутской, Ростовской областях, Республике Башкортостан, Кемеровской и Новосибирской областях.

Ранее глава Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова заявляла, что из-за новых правил может увеличиться рост нелегальных таксистов.

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#мигрант
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#оплата
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Дуров звонил владельцу крупных СМИ Франции после задержания в Париже
Дуров звонил миллиардеру Ксавье Ньелю во время задержания во Франции
29 августа 2024, 19:37

Фото: istockphoto/undefined undefined

Основатель Telegram Павел Дуров просил предупредить о своем задержании миллиардера Ньеля Ксавье. Именно ему Дуров сделал первый звонок сразу после ареста 24 августа, сообщает французский телеканал BFMTV.
«Первый звонок Дурова был адресован близкому к президенту Эмманюэлю Макрону бизнесмену Ньеля Ксавье», – сообщают французские СМИ.

При этом неизвестным, удалось ли Дурову дозвониться до магната и о чем пытался договориться Павел.

Миллиардер Ксавье Ньель является основателем, владельцем и председателем совета директоров французской телекоммуникационной группы Iliad. Также он владеет газетой Le Monde и состоит в Национальном цифровом совете, куда входит новостная сеть CNN. По данным Forbes состояние Ньеля оценивается в $10,5 млрд.

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