Состоялся ежегодный Форум «Национальная безопасность России»

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Состоялся ежегодный Форума «Национальная безопасность России», посвящённый теме «Безопасность государства и общества в условиях СВО и санкционного давления».
В нём приняли участие представители органов власти разных уровней, депутаты, сенаторы, члены Общественной палаты России и общественных советов при ведомствах, представители экспертного сообщества, профильных НКО и СМИ.
Специалисты в ходе форума отметили, что России удалось справится с прессингом Запада, продемонстрировав военную и экономическую прочность.
Отмечается, что форум был организован Общероссийской организацией «Офицеры России».
Ранее в подмосковном Одинцове в рамках марафона «Служение» прошла очередная встреча «Сильнее стали», в которой поучаствовали более 160 представителей муниципального сообщества со всей страны.
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Специалисты в ходе форума отметили, что России удалось справится с прессингом Запада, продемонстрировав военную и экономическую прочность.
«Россия в очередной раз продемонстрировала всему миру, что нас не сломить ни на поле боя, ни в попытках экономического давления. Так было, есть и будет! Коллективный запад плохо знает историю, мы им снова дадим урок, который они запомнят надолго», — приводит Общественная Служба Новостей слова председателя президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Героя России, генерал-майора Сергея Липового.
Отмечается, что форум был организован Общероссийской организацией «Офицеры России».
Ранее в подмосковном Одинцове в рамках марафона «Служение» прошла очередная встреча «Сильнее стали», в которой поучаствовали более 160 представителей муниципального сообщества со всей страны.
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Мелисса Тимофеева