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Состояние дома важнее его возраста при покупке вторичной квартиры

Аналитик Попов: перед покупкой вторичного жилья надо смотреть на состояние дома
Фото: iStock/Konoplytska

Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов призвал покупателей жилья на вторичном рынке тщательно оценивать состояние дома перед сделкой. Год постройки сам по себе не говорит ни о надежности конструкций, ни о вероятных тратах нового владельца.



В беседе с «Газетой.Ru» эксперт пояснил, что многое зависит от обслуживания здания, проведенных работ по капремонту, качества управления и вовлеченности жильцов. Даже старинный дом может сохраняться в отличном виде при грамотной эксплуатации, тогда как сравнительно свежему объекту порой требуются крупные вложения.

Попов отметил, что основные расходы после покупки часто связаны с ремонтом квартиры. В домах старого фонда встречаются необычные планировки, инженерные узлы и конструктивные решения. Из-за этого подбор материалов и услуги мастеров обходятся дороже.

Отдельные трудности способны возникнуть при оформлении ипотеки. Банки осторожнее относятся к зданиям с деревянными перекрытиями и шлакоблочными стенами, поскольку считают залог менее защищенным. Повышенное внимание кредиторы иногда уделяют квартирам в малоэтажных домах на три или четыре этажа.

Перед подписанием договора аналитик рекомендует осмотреть стояки и межпанельные швы, проверить их на следы влаги. В холодный сезон оценить теплоизоляцию поможет тепловизор: в исправном жилье температура по комнатам распределяется без резких перепадов.

Вентиляцию можно протестировать обычным листом бумаги у вытяжного канала. Стоит проверить электропроводку, розетки, щиток и убедиться в отсутствии неприятных запахов из труб. Для осмотра сложных коммуникаций Попов советует пригласить профильного специалиста.

Дарья Осипова

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