Состояние дома важнее его возраста при покупке вторичной квартиры

06 октября 2026, 08:15

Аналитик Попов: перед покупкой вторичного жилья надо смотреть на состояние дома

Фото: iStock/Konoplytska

Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов призвал покупателей жилья на вторичном рынке тщательно оценивать состояние дома перед сделкой. Год постройки сам по себе не говорит ни о надежности конструкций, ни о вероятных тратах нового владельца.