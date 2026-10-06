Состояние дома важнее его возраста при покупке вторичной квартиры
Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов призвал покупателей жилья на вторичном рынке тщательно оценивать состояние дома перед сделкой. Год постройки сам по себе не говорит ни о надежности конструкций, ни о вероятных тратах нового владельца.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт пояснил, что многое зависит от обслуживания здания, проведенных работ по капремонту, качества управления и вовлеченности жильцов. Даже старинный дом может сохраняться в отличном виде при грамотной эксплуатации, тогда как сравнительно свежему объекту порой требуются крупные вложения.
Попов отметил, что основные расходы после покупки часто связаны с ремонтом квартиры. В домах старого фонда встречаются необычные планировки, инженерные узлы и конструктивные решения. Из-за этого подбор материалов и услуги мастеров обходятся дороже.
Отдельные трудности способны возникнуть при оформлении ипотеки. Банки осторожнее относятся к зданиям с деревянными перекрытиями и шлакоблочными стенами, поскольку считают залог менее защищенным. Повышенное внимание кредиторы иногда уделяют квартирам в малоэтажных домах на три или четыре этажа.
Перед подписанием договора аналитик рекомендует осмотреть стояки и межпанельные швы, проверить их на следы влаги. В холодный сезон оценить теплоизоляцию поможет тепловизор: в исправном жилье температура по комнатам распределяется без резких перепадов.
Вентиляцию можно протестировать обычным листом бумаги у вытяжного канала. Стоит проверить электропроводку, розетки, щиток и убедиться в отсутствии неприятных запахов из труб. Для осмотра сложных коммуникаций Попов советует пригласить профильного специалиста.
Читайте также: