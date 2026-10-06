Блогер Гейб Пуаро рассказал о «18 днях в раю» во время комы

06 октября 2026, 08:00

Фото: iStock/peterscode

Американский религиозный блогер Гейб Пуаро заявил, что пережил необычный опыт после аварии на электроскейтборде в 2021 году. По его словам, за 18 дней комы он якобы оказался в раю и встретился с Иисусом Христом.