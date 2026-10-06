Блогер Гейб Пуаро рассказал о «18 днях в раю» во время комы
Американский религиозный блогер Гейб Пуаро заявил, что пережил необычный опыт после аварии на электроскейтборде в 2021 году. По его словам, за 18 дней комы он якобы оказался в раю и встретился с Иисусом Христом.
В беседе с Unilad Пуаро рассказал, что упал со скейтборда, двигавшегося примерно со скоростью 48 километров в час. Шлема на нём не оказалось, и после тяжёлой травмы головы медики ввели мужчину в искусственную кому.
Блогер утверждает, что после происшествия его сознание прошло через «туннель света» и попало в сияющий город. Там, как говорит Пуаро, он провёл весь период комы.
По его описанию, Иисус предстал перед ним крепким мужчиной среднего роста. Пуаро несколько раз слышал слова «Достоин Агнец» из Откровения Иоанна Богослова. Он добавил, что получил личное обращение от Христа, содержание которого решил не раскрывать.
Автор блога считает, что в больнице видел молитвы людей, просивших за него. Их поддержку он называет причиной своего спасения. После выздоровления Пуаро, на YouTube-канал которого подписаны свыше двух миллионов человек, выпустил книгу «18 дней на небесах».
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