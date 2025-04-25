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Состояние здоровья бывшего президента Бразилии Болсонару ухудшилось после операции

Фото: iStock/sudok1

Фото: iStock/sudok1

Состояние здоровья экс-президента Бразилии Жаира Болсонару продолжает ухудшаться: он остаётся в отделении интенсивной терапии после повторной операции на брюшной полости. Об этом сообщили врачи больницы DF Star в Бразилиа, передает РИА Новости.
По данным медиков, у Болсонару зафиксирован рост артериального давления и отклонения в печёночных показателях. Для уточнения диагноза назначены дополнительные исследования с применением методов визуализации. Экс-президент находится в реанимации уже 11 дней — с момента операции, вызванной болями из-за ножевого ранения кишечника, полученного в 2018 году. Сейчас он полностью переведён на парентеральное питание.

«Отмечается клиническое ухудшение, повышение артериального давления и ухудшение показателей печеночных проб», — говорилось в медицинском бюллетене больницы DF Star.
Ранее врачи рекомендовали Болсонару продолжить физиотерапию и профилактику венозного тромбоза, однако выписка из реанимации в ближайшее время не планируется.

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В Петербурге после двухлетнего перерыва пройдёт шествие «Бессмертного полка»
24 апреля 2025, 18:31

Фото: iStock/ARTKucherenko

В четверг, 24 апреля, в приемную администрации Санкт-Петербурга подали документы на проведение шествия «Бессмертного полка». Об этом рассказал руководитель регионального отделения общероссийского гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Кирилл Смирнов.
По его словам, «Бессмертный полк» последний раз проходил по Невскому проспекту в оффлайн-формате в 2022-й году.

«Затем был двухлетний перерыв. Но сейчас, в соответствии с решением губернатора Александра Беглова, вновь решено провести его в очном режиме. Это для нас большая честь, радость и ответственность. Мы понимаем, что нам необходимо соблюдать все предусмотренные законом процедуры», — рассказал Смирнов в беседе с «Петербургским дневником».

Так, накануне удалось получить разрешение от Роспотребнадзора, а уже в четверг организаторы подали документы на проведение публичного мероприятия в приемную администрации города.

Шествие «Бессмертного» полка в Санкт-Петербурге начнётся 9 мая в 14:00.

Тем не менее главным событием празднования Дня Победы станет парад в Москве. Он пройдет на Красной площади в 10:00. 23 апреля президент Сербии Александр Вучич заявил, что прилетит в российскую столицу 9 мая, пишут argumenti.ru со ссылкой на телеканал Pink.

«Я поеду. Я приму на себя все удары этого мира — и внешние, и внутренние», — заявил Вучич.

Он также добавил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить сотрудничество России и Сербии по газу и в сфере энергетики.

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#вучич
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Косметолог назвала простой способ проверить свою кожу на влажность и здоровье
Косметолог Алифанова: здоровье кожи можно проверить с помощью салфетки дома
24 апреля 2025, 17:41

Фото: iStock/Youngoldman

Проблема повышенной сухости кожных покровов часто преследуют жителей мегаполисов. Неблагоприятная экологическая обстановка влияет на состояние всего организма и даже на кожу.
Врач- косметолог, хирург, автор курсов для косметологов «Косметология без осложнений» Валерия Алифанова в беседе с «Радио 1» рассказала, что в домашних условиях можно сделать простой тест, который определит состояние кожи.

«Нужно умыться своим обычным средством, не наносить ничего в течение двух часов. Дальше взять тоненькую салфетку и приложить к лицу. Если салфетка прилипла, то, значит, лоб, нос и щеки увлажненные, все хорошо. Если на салфетке не осталось ни одного следа спустя два часа после умывания, это признак того, что ваша кожа обезвожена», — поделилась эксперт.

По ее словам, восстановить липидную мантию нужно правильным уходом, и одних сывороток будет мало.

«Сыворотки не дают защиту, поэтому сверху мы должны нанести крем. Именно он восстанавливает липидную мантию. Если это не помогло, то можно переходить к инъекционным методикам. И самая действенная методика — это ревитализация — это когда мы с помощью микро-маленьких игол делаем прокол и вводим гиалуроновую кислоту, питательные вещества непосредственно в дерму. Это нам даёт запас длительной влаги», — объяснила специалист.

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#кожа
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Симоньян: русский народ будет жить вечно, пока помнит подвиг предков в ВОВ
24 апреля 2025, 17:08

Маргарита Симоньян (фото: Telegram @margaritasimonyan)

Русский народ будет жить вечно, пока будет помнить и чтить подвиг предков во время Великой Отечественной войны, заявила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в обращении к волонтёрам и участникам акции «Георгиевская ленточка».
По словам Симоньян, Светлая Пасха и 9 Мая являются для неё главными праздниками, символизирующими возвращение к жизни, пишет RT.

«9 Мая — это возвращение к жизни нашей страны, нашего народа, которое было обеспечено... невообразимой жертвой нашего народа. Самой большой жертвой, принесённой на алтарь борьбы с фашизмом всех стран, кто с фашизмом боролся. Мы горды этим невероятно», — отметила Симоньян.

Она выразила уверенность в том, что пока люди ценят и помнят жертву и подвиг предков, русский народ будет «жить вечно».

Напомним, с 24 по 27 апреля, а также 1–2 мая в столице пройдет международная акция «Георгиевская лента».

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Лишенный гражданства РФ комик оказался прописан у Руслана Белого*
Комик Романов оказался прописан в московской квартире комика Белого*
24 апреля 2025, 16:46

Дмитрий Романов (Фото: Инстаграм** @romahadima)

Комик Дмитрий Романов, лишенный российского гражданства, оказался прописан в квартире своего коллеги Руслана Белого*. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Белый* помогал Романову получить российский паспорт в 2010-х годах. Кроме Романова, в квартире комика прописана жена Ольга, бабушка Раиса и родственница Оксана.

В 2023 году Руслан Белый* вместе с супругой переехал в Испанию. Романов покинул Россию еще в 2022 году, но из жилья не выписался. В его собственности также находится недвижимость в Одессе.

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*Признан в РФ иностранным агентом

**Запрещен в РФ
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#паспорт
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#юмор
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«Страна мясоедов»: Стало известно, продажи какого мяса растут к майским праздникам
Аналитик Березнюк: россияне чаще выбирают маринованное мясо
24 апреля 2025, 16:10

Фото: iStock/yulenochekk

Традиционно большинство россиян планируют провести майские праздники в кругу близких на природе с шашлыками. Производители и торговые сети ожидают успешного мясно-шашлычного сезона.
Управляющий партнер агентства «Agro and Food Communications» Илья Березнюк в беседе с «Радио 1» сообщил, что в России уже который год растет потребление мяса, и в 2024-м был рекорд — 83 килограмма на душу населения.

«У нас страна мясоедов. Вегетарианцев не более 1% — это очень низкий показатель, если посмотреть по Европе. Растет потребление готовой к употреблению шышлычной продукции, полуфабрикатов», — сказал эксперт.

Он отметил, что по цене мясо растет выборочно.

«Например, мясо курицы подешевело за последний год, то есть восстановилась отрасль. Из свинины последние 3−4 года грудинка наиболее росла в цене. Говядина достаточно дорогая, но спрос всё равно растет», — оценил аналитик.

По его словам, активно растет в продажах категория маринованного мяса, потому что людям чаще всего лень приготовить его самим.

«Все больше людей не хотят тратить много времени на готовку, это касается и некоторых колбасно-сосисочных направлений: сардельки, колбаски для жарки, для гриля тоже растут в продажах», — заявил Березнюк.

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