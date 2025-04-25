Состояние здоровья бывшего президента Бразилии Болсонару ухудшилось после операции

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Состояние здоровья экс-президента Бразилии Жаира Болсонару продолжает ухудшаться: он остаётся в отделении интенсивной терапии после повторной операции на брюшной полости. Об этом сообщили врачи больницы DF Star в Бразилиа, передает РИА Новости.
По данным медиков, у Болсонару зафиксирован рост артериального давления и отклонения в печёночных показателях. Для уточнения диагноза назначены дополнительные исследования с применением методов визуализации. Экс-президент находится в реанимации уже 11 дней — с момента операции, вызванной болями из-за ножевого ранения кишечника, полученного в 2018 году. Сейчас он полностью переведён на парентеральное питание.
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«Отмечается клиническое ухудшение, повышение артериального давления и ухудшение показателей печеночных проб», — говорилось в медицинском бюллетене больницы DF Star.Ранее врачи рекомендовали Болсонару продолжить физиотерапию и профилактику венозного тромбоза, однако выписка из реанимации в ближайшее время не планируется.
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Мария Моисеева