«Нет ощущения возраста»: актер Влад Прохоров приехал на закрытие ММКФ с любимой, старше его на 21 год

Влад Прохоров и Наталья Гнеушева (Фото: кадр видео Instagram* @natalya.gneusheva)
Российский актер Влад Прохоров признался, что разница в 21 год с 48-летней возлюбленной Натальей Гнеушовой не мешает их счастью. На закрытии ММКФ пара сияла на красной дорожке, счастливо улыбаясь в камеру. Актер поделился с журналистами, что чувствует себя старше 27 лет, а также ощущает себя полноценным в отношениях с Натальей.
Владислав больше всего известен публике как звезда фильма «Руки вверх!». Жизнь Прохорова была непростой: в девять лет он потерял мать, умершую во сне от остановки сердца, а через год ушел отец. Воспитывали его бабушка и дедушка в Перми.
О личной жизни актер много не говорит, хотя часто выкладывает фотографии в блогах разных соцсетей. Под конец 2023 года выяснилось, что у него есть девушка, а в 2025 он наконец-то подтвердил ее личность: на шоу «Алена, блин!» Прохоров объявил, что встречается со своим агентом Натальей Гнеушовой.
На закрытии ММКФ Влад рассказал VOICE, что ключ к гармонии в их паре — умение любить и быть целостными.
Московский международный кинофестиваль (ММКФ) — это один из старейших кинофестивалей мира. В этом году он открылся 17 апреля, а награды вручили в четверг. Ранее сообщалось, какие актеры стали победителями номинаций «Лучший актер» и «Лучшая актриса».
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Влад Прохоров и Наталья Гнеушева (Фото: кадр видео Instagram* @natalya.gneusheva)
О личной жизни актер много не говорит, хотя часто выкладывает фотографии в блогах разных соцсетей. Под конец 2023 года выяснилось, что у него есть девушка, а в 2025 он наконец-то подтвердил ее личность: на шоу «Алена, блин!» Прохоров объявил, что встречается со своим агентом Натальей Гнеушовой.
На закрытии ММКФ Влад рассказал VOICE, что ключ к гармонии в их паре — умение любить и быть целостными.
Влад Прохоров и Наталья Гнеушева (Фото: кадр видео Instagram* @natalya.gneusheva)
«Я думаю, что нет вообще в принципе ощущения возраста. Главное, чтобы человек был гармоничен, счастлив и умел любить. А цифры ничего не значат», — объяснил актер.Он пока сосредоточен на карьере и не думает о семье, что Наталья спокойно принимает, не торопя события. Кстати, сама киноагент уже дважды мать — воспитывает двух сыновей от прошлых отношений.
Московский международный кинофестиваль (ММКФ) — это один из старейших кинофестивалей мира. В этом году он открылся 17 апреля, а награды вручили в четверг. Ранее сообщалось, какие актеры стали победителями номинаций «Лучший актер» и «Лучшая актриса».
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева