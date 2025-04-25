«Худых, молодых и красивых здесь надо запретить!»: Светлана Зейналова сходила в спортзал после Пасхи и «позавидовала» девушкам

Российский актер Влад Прохоров признался, что разница в 21 год с 48-летней возлюбленной Натальей Гнеушовой не мешает их счастью. На закрытии ММКФ пара сияла на красной дорожке, счастливо улыбаясь в камеру. Актер поделился с журналистами, что чувствует себя старше 27 лет, а также ощущает себя полноценным в отношениях с Натальей.