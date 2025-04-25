«Худых, молодых и красивых здесь надо запретить!»: Светлана Зейналова сходила в спортзал после Пасхи и «позавидовала» девушкам

Светлана Зейналова (Фото: кадр видео Instagram* @svetlanazey)
Телеведущая Светлана Зейналова поделилась, что в спортзале чувствует себя неловко из-за множества худых и красивых девушек, шутливо предложив запретить им тренировки. В свои 47 лет ведущая придерживается активного образа жизни и усиленно сжигает калории после пасхальных куличей.
Звезда Первого канала появилась в спортзале в черных футболке и легинсах, без макияжа, энергично работая на тренажере. Светлана призналась, что на Пасху ела куличи, яйца, колбасу и чипсы, а теперь старается сбросить набранное. Ведущая программы «Доброе утро» посмеялась, что жировые складки для женщин — самые верные друзья, которые готовы быть с тобой до конца.
Зейналова заметила, что стройные молодые женщины в зале заставляют невольно комплексовать. Она в шутку посетовала, что их подтянутые фигуры и откровенные наряды вызывают зависть у обычных российских женщин, которым остается только поражаться на такое упорство в поддержании фигуры. Светлана мечтает о такой же форме, но считает это почти невозможным.
Подписчики с весельем поддержали Светлану, разделив «боль» от необходимости сбрасывать вес после праздников, и осыпали ее комплиментами. Они уверены, что она отлично выглядит и вдохновляет своей энергией, а заодно показывает, что возраст — не повод прекращать тренировки.
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«А вокруг, я вам скажу, такие девчонка ходят! Худые, реально — только скелет и мышцы, ничего нет лишнего. А где живот? Куда они жир девают, дома что ли оставляют?», — восхитилась Светлана.
Светлана Зейналова (Фото: кадр видео Instagram* @svetlanazey)
Зейналова заметила, что стройные молодые женщины в зале заставляют невольно комплексовать. Она в шутку посетовала, что их подтянутые фигуры и откровенные наряды вызывают зависть у обычных российских женщин, которым остается только поражаться на такое упорство в поддержании фигуры. Светлана мечтает о такой же форме, но считает это почти невозможным.
«Ужас! Я считаю, что худых, молодых и красивых надо в спортзале запретить! Нам, женщинам импозантного возраста и веса, который растет быстрее инфляции, очень обидно и завидно. Я, может, тоже так хочу! Но не могу», — рассмеялась она.
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Подписчики с весельем поддержали Светлану, разделив «боль» от необходимости сбрасывать вес после праздников, и осыпали ее комплиментами. Они уверены, что она отлично выглядит и вдохновляет своей энергией, а заодно показывает, что возраст — не повод прекращать тренировки.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева