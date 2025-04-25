«Надо сдать в психушку»: Бизнесмен Михаил Хубутия кроваво напал на свою экс-девушку в Москве, нанеся ей тяжелые травмы

Бизнесмен Михаил Хубутия, бывший министр торговли Московской области и член Общественного совета при МЧС, который занимается оружейным бизнесом и девелопментом, напал на свою экс-возлюбленную Юлию Ван в её доме в Трёхгорке. Об инциденте сообщил телеграм-канал «Осторожно, Новости», ссылаясь на источники.