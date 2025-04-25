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«Надо сдать в психушку»: Бизнесмен Михаил Хубутия кроваво напал на свою экс-девушку в Москве, нанеся ей тяжелые травмы

Бизнесмен Михаил Хубутия напал на свою бывшую в Москве, жертву госпитализировали
Юлия Ван (Фото: Instagram* @juliavan29)

Юлия Ван (Фото: Instagram* @juliavan29)

Бизнесмен Михаил Хубутия, бывший министр торговли Московской области и член Общественного совета при МЧС, который занимается оружейным бизнесом и девелопментом, напал на свою экс-возлюбленную Юлию Ван в её доме в Трёхгорке. Об инциденте сообщил телеграм-канал «Осторожно, Новости», ссылаясь на источники.
Юлия является владелицей чайного дома «Van Tea». Пострадавшую девушку госпитализировали с множественными переломами и в бессознательном состоянии. Сообщается, что во время нападения Хубутия использовал холодное оружие — возможно, молоток. В комнате, где случилось нападения, найдены пятна крови, ими покрыт пол.

Фото: iStock/Betül Murat

Конфликт между бывшей парой обострился после того, как Ван ушла от Хубутии в декабре 2024 года. «Осторожно, Новости» передает информацию об угрозах со стороны бизнесмена. Он грозился лишить Юлию родительских прав (у них есть общий ребенок) и забрать все имущество. Он также намекал на принудительную госпитализацию, потому что такую, как она, «надо сдать в психушку».

Telegram-канал передает, что Хубутия приехал к своей бывшей в дом сегодня. Вскоре после этого из спальни девушки стали раздаваться крики. Юлия вырвалась и выбежала из комнаты, будучи в крови. Жертва смогла позвать на помощь няню, которая вызвала полицию и родственников. К прибытию правоохранителей нападавший скрылся.

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В Подмосковье задержали пару, убившую младенца в лесу на Кубани в 2020 году
24 апреля 2025, 15:33

Фото: iStock/feri ferdinan

Правоохранительные органы задержали в Подмосковье 27-летнюю мать и ее 33-летнего сожителя, подозреваемых в убийстве годовалого ребенка. Об этом пишет РИА Новости.
По данным Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю, трагедия произошла в сентябре 2020 года в лесу Крымска, где сожитель матери задушил мальчика с ее согласия.

Информация о пропаже ребенка поступила от его дедушки, который не видел внука с середины августа 2020 года. После допроса задержанные признались в совершенном преступлении и указали место, где оставили тело ребенка.

Оба подозреваемых были объявлены в розыск после того, как покинули Краснодарский край. В настоящее время они заключены под стражу и им предъявлено обвинение в убийстве малолетнего.

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Украинец растлил в Москве 10-летнюю дочь сожительницы
24 апреля 2025, 13:40

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Украинец задержан в Москве по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении десятилетней девочки. Об этом сообщает «МК».
Осенью прошлого года мужчина переехал в квартиру к своей подруге. Почти сразу же он начал проявлять нездоровый интерес к дочери сожительницы.

Периодически 40-летний педофил уединялся с девочкой в комнате и ощупывал ее. Недавно пострадавшая решилась рассказать обо всем матери.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранители также проверят законность пребывания украинца в России: известно, что он имел временную регистрацию и официально не работал.

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Росгвардейцы задержали женщину с наркотиками в Москве
24 апреля 2025, 13:00

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Юго-Западном административном округе столицы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали женщину, которая подозревается в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.
Во время патрулирования территории по Профсоюзной улице, сотрудники Росгвардии обнаружили женщину, которая при виде служебной машины сменила направление движения и попыталась скрыться. В результате ее удалось остановить для проверки документов.

В процессе разговора 37-летняя жительница столицы сильно нервничала и вскоре призналась, что имеет при себе наркотические вещества. Сотрудники вневедомственной охраны задержали ее и вызвали следственно-оперативную группу на место происшествия.

Экспертиза показала, что изъятое вещество является гашишем и метилэфедроном. Задержанная была передана сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.

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#задержание
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Генерал-майор Иван Попов приговорен к 5 годам колонии
24 апреля 2025, 12:45

Фото: iStock/konstantin71

Тамбовский гарнизонный военный суд вынес приговор генерал-майору Ивану Попову, который был признан виновным в хищении 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, предназначенных для гуманитарной помощи Запорожской области. Суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом пишет Telegram-канал «‎Mash».
На предыдущем заседании гособвинение настаивало на более строгом наказании — 6 лет лишения свободы и штрафе в размере 800 тысяч рублей. Однако суд учел смягчающие обстоятельства и вынес более мягкий приговор.

Иван Попов был арестован 17 мая 2024 года. Он полностью отрицает предъявленные обвинения и утверждает, что не причастен к хищению.

Адвокат генерал-майора ранее сообщал, что Министерство обороны России рассматривает возможность отправки Попова в зону специальной военной операции, однако этот вопрос остается открытым.

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В Подмосковье выявили завозной случай холеры
24 апреля 2025, 12:42

Фото: iStock/Niphon Khiawprommas

Завозной случай холеры выявили в Подмосковье у мужчины, который вернулся из Индии. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области.
Инфекция выявлена у 40-летнего мужчины, который прилетел из Индии 21 апреля в Москву. Заболевший проживает в Подмосковье.

В Индии он находился с 11 по 20 апреля. По словам мужчины, он пил проточную фильтрованную воду из-под крана, питался в различных кафе, а когда вернулся в Россию, то почувствовал недомогание и обратился к врачам. Обследование выявило у пострадавшего возбудитель холеры.

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