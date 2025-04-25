«Надо сдать в психушку»: Бизнесмен Михаил Хубутия кроваво напал на свою экс-девушку в Москве, нанеся ей тяжелые травмы

Юлия Ван (Фото: Instagram* @juliavan29)
Бизнесмен Михаил Хубутия, бывший министр торговли Московской области и член Общественного совета при МЧС, который занимается оружейным бизнесом и девелопментом, напал на свою экс-возлюбленную Юлию Ван в её доме в Трёхгорке. Об инциденте сообщил телеграм-канал «Осторожно, Новости», ссылаясь на источники.
Юлия является владелицей чайного дома «Van Tea». Пострадавшую девушку госпитализировали с множественными переломами и в бессознательном состоянии. Сообщается, что во время нападения Хубутия использовал холодное оружие — возможно, молоток. В комнате, где случилось нападения, найдены пятна крови, ими покрыт пол.
Конфликт между бывшей парой обострился после того, как Ван ушла от Хубутии в декабре 2024 года. «Осторожно, Новости» передает информацию об угрозах со стороны бизнесмена. Он грозился лишить Юлию родительских прав (у них есть общий ребенок) и забрать все имущество. Он также намекал на принудительную госпитализацию, потому что такую, как она, «надо сдать в психушку».
Telegram-канал передает, что Хубутия приехал к своей бывшей в дом сегодня. Вскоре после этого из спальни девушки стали раздаваться крики. Юлия вырвалась и выбежала из комнаты, будучи в крови. Жертва смогла позвать на помощь няню, которая вызвала полицию и родственников. К прибытию правоохранителей нападавший скрылся.
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Фото: iStock/Betül Murat
Конфликт между бывшей парой обострился после того, как Ван ушла от Хубутии в декабре 2024 года. «Осторожно, Новости» передает информацию об угрозах со стороны бизнесмена. Он грозился лишить Юлию родительских прав (у них есть общий ребенок) и забрать все имущество. Он также намекал на принудительную госпитализацию, потому что такую, как она, «надо сдать в психушку».
Telegram-канал передает, что Хубутия приехал к своей бывшей в дом сегодня. Вскоре после этого из спальни девушки стали раздаваться крики. Юлия вырвалась и выбежала из комнаты, будучи в крови. Жертва смогла позвать на помощь няню, которая вызвала полицию и родственников. К прибытию правоохранителей нападавший скрылся.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева