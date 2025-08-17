Достижения.рф

Состояние здоровья короля Карла III значительно ухудшилось

Здоровье короля Великобритании Карла III, который борется с онкологическим заболеванием, за последние месяцы значительно ухудшилось. Об этом пишет Radar Online.



Отмечается, что правитель испытывает серьёзные трудности с передвижением по своему поместью в Норфолке.

Источники сообщают, что монарх вынужден использовать алкогольные напитки для облегчения боли, вызванной заболеванием. В начале 2024 года Карл III перенёс операцию в связи с раком предстательной железы, однако, несмотря на проведённое лечение, его состояние продолжает вызывать серьёзные опасения.

Пока официальных комментариев из Букингемского дворца не поступало.

