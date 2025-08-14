Принц Гарри и король Карл III идут к примирению на фоне болезни монарха

14 августа 2025, 20:37

Принц Гарри решил помириться с королём Карлом III из-за онкологии

Фото: Istock / Prostock-Studio

Недавно прошла встреча представителей короля Карла III и принца Гарри. От лица монарха выступал его пресс-секретарь, а интересы младшего сына представляли глава пиар-отдела герцогов Сассекских и личный директор Гарри.





По информации RadarOnline, целью переговоров стало восстановление утраченных связей между отцом и сыном.



Отмечается, что Гарри настроен решительно — даже если ради примирения с королём ему придётся пожертвовать отношениями с Меган Маркл.





«Она в отчаянии, потому что не хочет потерять Гарри», — сообщил инсайдер.