Принц Гарри и король Карл III идут к примирению на фоне болезни монарха
Принц Гарри решил помириться с королём Карлом III из-за онкологии
Недавно прошла встреча представителей короля Карла III и принца Гарри. От лица монарха выступал его пресс-секретарь, а интересы младшего сына представляли глава пиар-отдела герцогов Сассекских и личный директор Гарри.
По информации RadarOnline, целью переговоров стало восстановление утраченных связей между отцом и сыном.
Отмечается, что Гарри настроен решительно — даже если ради примирения с королём ему придётся пожертвовать отношениями с Меган Маркл.
«Она в отчаянии, потому что не хочет потерять Гарри», — сообщил инсайдер.Инициатором контакта стал сам принц, и Карл III воспринял этот шаг положительно.
Болезнь монарха стала важнейшим мотивом для того, чтобы отложить споры и сосредоточиться на примирении.
Оба стараются наладить тёплые отношения, пусть пока и через посредников.