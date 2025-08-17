Лидеры Германии, Франции и Великобритании ждут приглашения от США для визита
Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер 17 августа согласуют участие во встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне, сообщает Bild.
Лидеры Германии, Франции и Великобритании в воскресенье, 17 августа, проведут консультации о возможном визите в США на переговоры президента Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Как уточняет Bild, ключевым условием является получение официального приглашения от Вашингтона, которого пока не поступало. Европейские правительства намерены избежать демонстративного характера встречи и согласовать, кто именно сможет присоединиться к саммиту.
Встреча Трампа и Зеленского запланирована на 18 августа в Белом доме и посвящена обсуждению мирного урегулирования на Украине. Ранее The New York Times сообщала о приглашении европейских лидеров, однако Белый дом официально его не подтвердил. По данным Bild, Трамп разрешил Зеленскому пригласить европейских политиков, но процедурные формальности остаются невыполненными.
Напомним, 15 августа на Аляске состоялись переговоры Трампа с президентом России Владимиром Путиным, где основной темой стало украинское урегулирование.
