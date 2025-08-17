Лидеры Германии, Франции и Великобритании ждут приглашения от США для визита

17 августа 2025, 03:27

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер 17 августа согласуют участие во встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне, сообщает Bild.