Сотни человек задержали из-за школьных протестов в европейской стране
Во Франции задержали сотни человек в связи со школьными протестами. Об этом пишет газета Le Figaro со ссылкой на источники в полиции.
По их информации, к 11:00 пятницы (12:00 по мск) правоохранители задержали 600 человек. Днем ранее в ходе протестов задержали 1949 человек. Большинство из них подозревают в нападениях на представителей власти, насилии и в погромах. Тогда же травмы получили 305 полицейских и жандармов.
Как сообщил министр образования Франции Эдуарда Жеффре, с начала акций пострадали 65 сотрудников лицеев, включая 40 директоров. По его словам, которые передает телеканал TF1 Info, в стране закрыли более 400 лицеев, а занятия перевели на дистанционный формат. Уже несколько дней местные старшеклассники выходят на акции с требованием решить проблемы в сфере образования. Они выражают обеспокоенность нехваткой педагогов, перегруженным расписанием и рядом других проблем. Часть акций перерастает в беспорядки.
Среди требований протестующих — улучшение качества питания в столовых, разрешение смартфонов в школах, более четкая организация занятий, дополнительное финансирование и открытый диалог с администрацией.
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