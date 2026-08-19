Сотни детей сбежали из школы из-за шести «одержимых демонами» учениц

19 августа 2026, 10:49

В Индии 600 школьников сбежали из общежития из-за «одержимых демонами» девочек

Фото: iStock/hxdbzxy

В Индии около 600 детей в панике выбежали из общежития после того, как несколько девочек начали безудержно плакать и смеяться. Об этом сообщает телеканал NDTV.