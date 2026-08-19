Сотни детей сбежали из школы из-за шести «одержимых демонами» учениц
В Индии около 600 детей в панике выбежали из общежития после того, как несколько девочек начали безудержно плакать и смеяться. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Инцидент произошел 22 июля в государственной школе-интернате для детей из племен в штате Махараштра, где проживают 810 мальчиков и девочек. Слухи об «одержимости демонами» быстро распространились среди подростков.
Однако позже медики диагностировали у шести учениц диссоциативное конверсионное расстройство — состояние, при котором психологический стресс проявляется через дрожь, судороги и паралич без органических нарушений.
В районной больнице Амравати провели обследование и исключили сверхъестественные причины, связав симптомы с учебной перегрузкой и эмоциональным перенапряжением. Врачи начали лечение и проконсультировали родителей, а организация ANIS, которая занимается борьбой с суевериями, провела разъяснительную работу с учениками.
Администрация школы планирует в течение восьми дней вернуть всех учащихся обратно, а местный депутат призвал их не пугаться и возобновить уроки.
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