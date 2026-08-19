Россиянин спросил бывшего начальника о зарплате и оказался в больнице
В Санкт-Петербурге бывший начальник избил бармена после вопроса о невыплаченной зарплате. Об этом сообщают телеграм-каналы.
По словам невесты пострадавшего, он работал в ресторане грузинской кухни «Каха» на Конюшенной улице. Молодого человека уволили в январе после того, как он заболел и пропустил смену. Зарплату за последний месяц работы ему так и не выплатили.
Спустя полгода парень случайно встретил на улице операционного директора заведения Даниила. Тогда он решил напомнить о долге, спросив: «Где мои деньги?». Вместо ответа мужчина ударил бывшего сотрудника в лицо и ушел.
Пострадавшего госпитализировали с сотрясением мозга. Спустя три недели он все еще страдает от головокружений и проблем со зрением. Бармен написал заявление на бывшего начальника в полицию.
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