Россиянин спросил бывшего начальника о зарплате и оказался в больнице

19 августа 2026, 10:34

В Петербурге бывший начальник избил бармена за вопрос о зарплате

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Санкт-Петербурге бывший начальник избил бармена после вопроса о невыплаченной зарплате. Об этом сообщают телеграм-каналы.