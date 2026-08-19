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В Саратове задержали курьера, собравшего у пенсионеров около 6 млн рублей

Фото: iStock/NanoStockk

Сотрудники полиции задержали в Саратове 20-летнего жителя Новороссийска, подозреваемого в работе на телефонных мошенников. По версии правоохранителей, он забирал наличные у пожилых людей и переводил средства организаторам преступной схемы. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области.



Аферисты звонили пенсионерам из Волгограда и под разными предлогами убеждали передать сбережения. В частности, злоумышленники говорили о необходимости декларировать имущество.

Одной из жертв стал 84-летний житель Волгограда. Несколько дней назад он отдал курьеру 900 тысяч рублей. После этого молодой человек приехал в Саратов, перечислил почти всю сумму кураторам и оставил себе вознаграждение.

Во время допроса задержанный сообщил, что ранее забрал у пенсионеров в Таганроге около 5,5 млн рублей. Предложение о такой «подработке» он нашел в социальных сетях.

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. Личности организаторов схемы пока не установили.

Дарья Осипова

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