В Саратове задержали курьера, собравшего у пенсионеров около 6 млн рублей

19 августа 2026, 10:12

Фото: iStock/NanoStockk

Сотрудники полиции задержали в Саратове 20-летнего жителя Новороссийска, подозреваемого в работе на телефонных мошенников. По версии правоохранителей, он забирал наличные у пожилых людей и переводил средства организаторам преступной схемы. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области.