В Саратове задержали курьера, собравшего у пенсионеров около 6 млн рублей
Сотрудники полиции задержали в Саратове 20-летнего жителя Новороссийска, подозреваемого в работе на телефонных мошенников. По версии правоохранителей, он забирал наличные у пожилых людей и переводил средства организаторам преступной схемы. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области.
Аферисты звонили пенсионерам из Волгограда и под разными предлогами убеждали передать сбережения. В частности, злоумышленники говорили о необходимости декларировать имущество.
Одной из жертв стал 84-летний житель Волгограда. Несколько дней назад он отдал курьеру 900 тысяч рублей. После этого молодой человек приехал в Саратов, перечислил почти всю сумму кураторам и оставил себе вознаграждение.
Во время допроса задержанный сообщил, что ранее забрал у пенсионеров в Таганроге около 5,5 млн рублей. Предложение о такой «подработке» он нашел в социальных сетях.
Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. Личности организаторов схемы пока не установили.
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