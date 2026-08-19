Три туриста попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии

19 августа 2026, 10:24

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Три туриста попали под камнепад на высоте около 2,3 тысячи метров в горах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.