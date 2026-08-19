Три туриста попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии
Три туриста попали под камнепад на высоте около 2,3 тысячи метров в горах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на неназванный источник.
Инцидент произошел ночью на пике 20 лет ВЛКСМ, когда группа находилась на маршруте. В результате обвала камней туристы получили травмы, их состояние уточняется. Спасатели уже начали поисково-спасательную операцию, чтобы провести эвакуацию пострадавших.
Ранее сообщалось, что спасатели нашли живыми туристов из Севастополя, пропавших на Эльбрусе. Поиски альпинистов длились более шести часов — последний раз перед своим исчезновением они выходили на связь вчера утром. Затем группа столкнулась с неблагоприятными погодными условиями и была вынуждена пережидать их в дороге.
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