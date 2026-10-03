Сотни опасных медведей ликвидировали в российском регионе
В Бурятии специалисты ликвидировали более 330 медведей, представлявших опасность для населения. Об этом сообщила пресс-служба Бурприроднадзора в своем телеграм-канале.
Ежедневно в ведомстве рассматривают от 15 до 20 сообщений о появлении хищников вблизи жилых домов. Для реагирования на вызовы сформировали 24 бригады, в которые входит 81 человек.
Госохотинспекторы вместе с охотниками отрабатывают каждый вывоз и выезжают на места, чтобы обследовать территории. Если опасность действительно есть, принимается решение по контролю численности особей. При этом по итогам выездов информация о появлении хищников подтверждается не всегда.
За последние сутки медведей видели в Закаменском, Селенгинском, Бичурском и Прибайкальском районах. Больше всего инцидентов — одиннадцать — зарегистрировали в Кабанском районе.
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