Сотни опасных медведей ликвидировали в российском регионе

03 октября 2026, 14:36

В Бурятии устранили 331 угрожавшего людям медведя

Фото: iStock/Jordi Mora Igual

В Бурятии специалисты ликвидировали более 330 медведей, представлявших опасность для населения. Об этом сообщила пресс-служба Бурприроднадзора в своем телеграм-канале.