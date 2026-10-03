Житель Забайкалья спасся от медведя при помощи бидона с брусникой

03 октября 2026, 06:44

Фото: iStock/Warren A Metcalf

Житель Забайкальского края Владимир поделился историей о том, как ему удалось уйти от медведя в лесу неподалёку от родного села в Читинском районе. Мужчина нередко ходил туда собирать бруснику и в тот раз едва не столкнулся с хищником лицом к лицу, пишет РИА Новости.