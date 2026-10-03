Житель Забайкалья спасся от медведя при помощи бидона с брусникой
Житель Забайкальского края Владимир поделился историей о том, как ему удалось уйти от медведя в лесу неподалёку от родного села в Читинском районе. Мужчина нередко ходил туда собирать бруснику и в тот раз едва не столкнулся с хищником лицом к лицу, пишет РИА Новости.
Из‑за проблем со зрением Владимир поначалу принял медведя за оленя или корову: очертания зверя он спутал с рогами, а лапы — с ногами. Тревожное поведение собак помогло ему вовремя понять, что происходит. Приглядевшись, мужчина осознал, что перед ним медведь.
Владимир медленно отошёл, схватил жердь, ударил ею по сосне и громко закричал, чтобы спугнуть зверя, а затем бросился бежать. В спешке он уронил куртку‑штормовку и пятилитровый бидон с брусникой. Добежав до дороги, мужчина почувствовал, что опасность миновала — собаки перестали рычать и скулить.
Там Владимир встретил охотников. Один из них отправился с ружьём на поляну, где был медведь, и сделал выстрел. Позже охотник принёс мужчине его вещи: штормовку, разорванную на лоскуты, и смятый бидон. Как пояснил Владимир, медведь шёл за ним, но отвлёкся на оставленные предметы. Судя по всему, сначала зверь съел бруснику, а потом смял бидон буквально в блин.
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