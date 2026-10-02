«Косолапых заметили»: перебегавших дорогу медведей сняли на видео в России

02 октября 2026, 13:19

Четырех перебежавших дорогу медведей засняли на Сахалине

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Несколько медведей перебежали дорогу перед автомобилями в Долинске на Сахалине. Видео с животными опубликовал Telegram-канал Amur Mash.





По данным канала, животные втроем по очереди пересекли проезжую часть, перебрались через дорожное ограждение и скрылись в лесу. Еще один медведь находился на обочине.





«Косолапых заметили в Долинске на трассе в сторону села Быков. Три хищника проскакали перед машинами возле Горбатого моста через ручей Суходол», — говорится в посте.