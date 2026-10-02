«Косолапых заметили»: перебегавших дорогу медведей сняли на видео в России
Четырех перебежавших дорогу медведей засняли на Сахалине
Несколько медведей перебежали дорогу перед автомобилями в Долинске на Сахалине. Видео с животными опубликовал Telegram-канал Amur Mash.
По данным канала, животные втроем по очереди пересекли проезжую часть, перебрались через дорожное ограждение и скрылись в лесу. Еще один медведь находился на обочине.
«Косолапых заметили в Долинске на трассе в сторону села Быков. Три хищника проскакали перед машинами возле Горбатого моста через ручей Суходол», — говорится в посте.Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как водители вынуждены ждать, пока хищники покинут дорогу.