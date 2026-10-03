«Идешь на работу, помолишься»: медведь раскопал могилы российского кладбища и достал тело

03 октября 2026, 12:45

Медведь на кладбище в Архангельске раскопал могилы и напугал людей

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Архангельске медведь начал приходить на кладбище и раскапывать могилы, напугав местных жителей. Об этом сообщает Daily Storm.





После поступивших жалоб на территории кладбища установили фотоловушки. Однако животное пока не удалось заснять — посетители обнаруживают лишь его следы.



Настоятель храма-часовни, расположенного на территории кладбища, рассказал, что медведь повредил как минимум два захоронения. По его словам, из одной могилы животное вытащило тело на поверхность, однако не нанесло ему повреждений. Оба пострадавших захоронения находились рядом друг с другом. По словам священника, первыми о произошедшем сообщили родственники людей, похороненных в поврежденных могилах.



Местные жители опасаются встреч с хищником и надеются, что с наступлением зимы он уйдет в спячку. При этом специалисты пока не установили, сколько времени медведь находится в районе кладбища и где именно он обитает.





«Идешь на работу, помолишься — и слава тебе Господи!» — добавила собеседница.