Сотни Porsche по всей России перестали заводиться из-за сбоя
Водители в Москве, Краснодаре и других городах сообщили о массовом сбое, из-за которого автомобили Porsche не заводятся. Дилеры связывают проблему с сигнализацией или проблемами со связью.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, сбой затронул сотни автомобилей марки Porsche. Одной из возможных причин называют неполадки в заводской сигнализации, которая блокирует запуск машины, а также проблемы со связью.
Владельцы автомобилей нашли способ временно обойти неисправность, отключив аккумулятор на 10 часов. Тем не менее, многим пришлось пользоваться эвакуаторами и отправлять машины в сервис.
Дилеры пока не предоставили официального решения проблемы, но обещают устранить сбой в ближайшее время. Пользователи соцсетей активно обсуждают ситуацию, делясь опытом обхода неисправности и фотографиями своих «застрявших» машин.
