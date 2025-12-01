Сотни Porsche по всей России перестали заводиться из-за сбоя

01 декабря 2025, 15:11

Фото: iStock/Brandon Woyshnis

Водители в Москве, Краснодаре и других городах сообщили о массовом сбое, из-за которого автомобили Porsche не заводятся. Дилеры связывают проблему с сигнализацией или проблемами со связью.