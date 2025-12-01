Сотни автомобилей простояли в гигантской пробке у Байкала уже более семи часов

01 декабря 2025, 05:52

SHOT: Сотни машин попали в гигантскую пробку на трассе около озера Байкал в Бурятии

Фото: iStock/kenkonj

На трассе возле озера Байкал в Бурятии образовалась гигантская пробка протяженностью около 85 километров. Сотни автомобилей стоят в ней уже более семи часов, пишет Telegram-канал SHOT.