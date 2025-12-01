Сотни автомобилей простояли в гигантской пробке у Байкала уже более семи часов
На трассе возле озера Байкал в Бурятии образовалась гигантская пробка протяженностью около 85 километров. Сотни автомобилей стоят в ней уже более семи часов, пишет Telegram-канал SHOT.
Многокилометровый затор растянулся на трассе Р-258 «Байкал» от поселка Выдрино до города Култук. Застрявшие в пробке сообщают о критической ситуации: у людей подходят к концу продукты питания и вода, к тому же в авто стремительно сокращается запас топлива.
Среди оказавшихся в ловушке на заснеженной трассе есть семьи с маленькими детьми, а на улице мороз.
Предварительно, причиной образования столь масштабной пробки стало скопление большегрузных автомобилей, которые полностью заблокировали движение для легкового транспорта.
