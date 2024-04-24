Сотни тысяч аргентинцев вышли на митинг против реформы образования

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Порядка 800 тысяч студентов и преподавателей вышли на площадь перед президентским дворцом в столице Аргентины. Об этом сообщает Página 12.
Отмечается, что аргентинцы протестуют против политики властей в сфере образования. Массовые митинги прошли по всей стране.
Множество граждан выступило в защиту общедоступного и бесплатного высшего образования. Новые реформы, продвигаемые правительством президента страны Хавьера Милея, предусматривают сокращение государственного финансирования системы образования.
Сообщается, что протесты организовали представители 57 государственных университетов, а также несколько профсоюзов.
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Множество граждан выступило в защиту общедоступного и бесплатного высшего образования. Новые реформы, продвигаемые правительством президента страны Хавьера Милея, предусматривают сокращение государственного финансирования системы образования.
Сообщается, что протесты организовали представители 57 государственных университетов, а также несколько профсоюзов.
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Екатерина Коршунова