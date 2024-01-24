Глава Якутии Николаев призвал игнорировать призывы выходить на незаконный митинг

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Глава Якутии Айсен Николаев обратился к жителям Республики с просьбой игнорировать призывы выходить на несогласованный митинг. Об этом он пишет в своем телеграм-канале.
Призывы к выходу на незаконную протестную акцию возникли после убийства местного жителя. Между 23-летней погибшим и 18-летним подозреваемым возник конфликт в одном из ночных клубов города. Позже 23-летний мужчина с помощью Сети узнал адрес оппонента и приехал к нему домой со знакомыми. В результате драки с поножовщиной один человек скончался. Главным подозреваемым в преступлении является уроженец Таджикистана, который является гражданином России.
«К сожалению, есть те, кто использует человеческую трагедию в своих целях. Призываю жителей республики не реагировать на незаконные призывы, которые сейчас распространяются. Цель у провокаторов, в том числе сидящих за границей, одна — разжечь конфликт, посеять вражду, разобщить и ожесточить нас», — заявил глава региона.
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