Память погибших в Великой Отечественной войне почтили в Одинцово и деревне Солманово

Фото: пресс-служба Одинцовского округа
Жители Одинцовского округа 9 мая собрались на памятных мероприятиях, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Глава округа, Андрей Иванов, вместе с ветеранами, школьниками, общественниками и депутатами, возложил цветы к Вечному огню в Одинцово. В своем обращении он отметил, что День Победы — священная дата для каждого россиянина, и призвал вспомнить о тех, кто сражался за свободу и независимость страны.
Организованный памятный митинг также прошел у Мемориала «Живые камни Памяти и Славы» в деревне Солманово, где присутствовали депутат Государственной Думы Денис Майданов, первый заместитель председателя Московской областной Думы Лариса Лазутина, председатель Совета депутатов Одинцовского округа Татьяна Одинцова, военнослужащие Голицынского пограничного института ФСБ России и местные жители.
После церемонии возложения цветов началась концертная программа, организованная Театральным центром «Жаворонки». Памятник «Живые камни Памяти и Славы», составленный из трех уникальных камней, стал символом погибших и выживших во время войны, а также героев, защищавших честь Родины.
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Организованный памятный митинг также прошел у Мемориала «Живые камни Памяти и Славы» в деревне Солманово, где присутствовали депутат Государственной Думы Денис Майданов, первый заместитель председателя Московской областной Думы Лариса Лазутина, председатель Совета депутатов Одинцовского округа Татьяна Одинцова, военнослужащие Голицынского пограничного института ФСБ России и местные жители.
После церемонии возложения цветов началась концертная программа, организованная Театральным центром «Жаворонки». Памятник «Живые камни Памяти и Славы», составленный из трех уникальных камней, стал символом погибших и выживших во время войны, а также героев, защищавших честь Родины.
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Артем Кузьмин