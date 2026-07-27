Сотрудник томского телецентра спас краснокнижного сапсана с открытым переломом

27 июля 2026, 18:44

Фото: РИА Новости/Андрей Соломонов

Работник радиотелевизионного передающего центра спас краснокнижного сапсана, который залетел на территорию предприятия и остался там из-за открытого перелома. Об этом сообщает РИА Томск.