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Сотрудник томского телецентра спас краснокнижного сапсана с открытым переломом

Фото: РИА Новости/Андрей Соломонов

Работник радиотелевизионного передающего центра спас краснокнижного сапсана, который залетел на территорию предприятия и остался там из-за открытого перелома. Об этом сообщает РИА Томск.



Утром Андрей Федоренко заметил возле стойки для кабелей хищную птицу, которая забилась в угол и не пыталась улететь даже при виде человека. На следующий день мужчина попытался напоить и покормить сокола, но тот отказался от еды и воды.

Тогда инженер отправил снимок животного в Северский зоопарк. Сотрудники быстро опознали в нем краснокнижного сапсана и сообщили, что ему срочно требуется лечение.

Птицу аккуратно поймали сачком и передали инспекторам Росприроднадзора, которые доставили ее в ветеринарную клинику. У животного обнаружили открытый перелом, полученный некоторое время назад.

Специалисты предположили, что оно долго выживало само по себе, пока не обессилело и не вышло к людям. В настоящее время хищник проходит лечение, после выздоровления его планируют выпустить в естественную среду обитания.

Лидия Пономарева

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