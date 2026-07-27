Стало известно, как выбрать «медовую» дыню

27 июля 2026, 17:51

Агроном Ганичкина: главный признак спелой дыни — медовый запах

Фото: Istock/OcsanaDen

Телеведущая и агроном Октябрина Ганичкина сообщила, что начинать покупать дыни можно уже в конце июля.





В беседе с «Абзацем» эксперт отметила, что распространенное мнение о высоком содержании нитратов в ранних плодах часто не соответствует действительности.



При выборе Октябрина советует обращать внимание на запах: спелая дыня издаёт медовый аромат. Достаточно потереть корку пальцем, чтобы его уловить. По словам агронома, качественный плод должен быть упругим и однородным, без вмятин.

«Поверхность должна быть слегка шероховатой с фирменной «сеточкой» сверху. Надо, чтобы в момент покупки она была немного недозревшая, хрустящая, твёрдая на ощупь. Наличие или отсутствие хвостика неважно, он может отлететь, но ключевое — чтобы прикорневая шейка была сухая», — подчеркнула эксперт.