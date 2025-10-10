В Астрахани пожилую женщину не пустили в уборную, и она не сдержалась прямо в аптеке
В Астрахани произошёл инцидент в одной из местных аптек: пожилая женщина, которой отказали в доступе к туалету, не смогла сдержаться и испачкала пол прямо в торговом зале аптеки. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».
По словам очевидцев, пенсионерка несколько раз просила фармацевта разрешить воспользоваться уборной, объясняя, что чувствует себя плохо. Однако сотрудница аптеки отказала. После этого у женщины случился приступ поноса прямо в помещении.
Фармацевт вместо того чтобы помочь, начала снимать происходящее на видео и отчитывать пенсионерку, чем вызвала возмущение у посетителей.
Видео с места происшествия быстро разошлось по соцсетям и вызвало бурное обсуждение. Пользователи разделились во мнениях: одни осуждают фармацевта за черствость, другие — пожилую женщину за неподобающее поведение.
