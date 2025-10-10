В Астрахани пожилую женщину не пустили в уборную, и она не сдержалась прямо в аптеке

10 октября 2025, 22:39

Пенсионерка устроила скандал в аптеке после отказа пустить её в туалет

Фото: Istock / Andik Tri Witanto

В Астрахани произошёл инцидент в одной из местных аптек: пожилая женщина, которой отказали в доступе к туалету, не смогла сдержаться и испачкала пол прямо в торговом зале аптеки. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие Новости 18+».