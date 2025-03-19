Долговые проблемы и конфликт с матерью мужа: раскрыты настоящие причины попытки развода Алексы с Вячеславом Дайчевым

Алекса (Фото: ВКонтакте @alexagroup)
Участница «Фабрики звезд» певица Алекса шокировала поклонников, объявив о разводе со своим мужем Вячеславом Дайчевым через социальные сети.
Девушка, родившая от него дочь Ариадну, заявила, что отписалась от супруга, что породило волну обсуждений среди фанатов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Взлом аккаунта или эмоциональный порыв?Однако на следующий день Алекса опровергла свои слова, заявив, что ее аккаунт был взломан. Она утверждала, что в семье царит идиллия и все хорошо. Пользователи соцсетей не поверили в эту версию, заподозрив, что пара просто погорячилась и затем пожалела о своих действиях.
Мнение продюсераПродюсер Сергей Дворцов прокомментировал ситуацию, отметив, что никто не взламывал аккаунт певицы. По его мнению, это был скорее эмоциональный порыв, вызванный ссорой. Он предположил, что у молодоженов могут быть серьезные проблемы в отношениях, как это часто бывает у публичных людей.
Философский подход к жизниСпустя несколько часов после своих заявлений Алекса опубликовала видео с двумя большими букетами цветов и философской фразой, что в жизни ничего не бывает идеально. Это вызвало новые подозрения у поклонников, что развод может быть элементом пиара.
Алекса (Фото: ВКонтакте @alexagroup)
Отношения с свекровьюНа фоне скандала всплыли и отношения Алексы со свекровью Лилией Соловьевой. Певица давно находится в конфликте с матерью мужа, которая не раз жаловалась на нее в СМИ. Алекса запрещала свекрови общаться с внучкой и не пригласила ее на празднование трехлетия ребенка.
Долговая яма свекровиЛилия Соловьева также обвинила супругов в том, что они оформили на нее индивидуальное предпринимательство, из-за чего она оказалась в долгах. По ее словам, она вынуждена была бороться с налоговыми обязательствами на сумму 3 миллиона рублей, которые легли на ее плечи.
Бросил беременную женщинуНапомним, что союз возник вопреки многим обстоятельствам: когда у артистки и тренера начался роман, Дайчев находился в отношениях с танцовщицей Александрой Сивковой, которая ожидала ребенка. Несмотря на это, он выбрал личное счастье с Алексой. Хейтеры не упускают возможности напомнить Алексе, что счастье, построенное на чужом несчастье, не может быть истинным. Когда певица объявила о завершении отношений с Дайчевым, многие восприняли это как подтверждение своей правоты.
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Финансовая выгода от семейного потрясенияКажется, что новости о разводе не только подогрели интерес публики, но и привлекли внимание рекламодателей. Таким образом, небольшое семейное потрясение оказалось выгодным для артистки, по крайней мере, с финансовой точки зрения.
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Дарья Осипова