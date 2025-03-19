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Долговые проблемы и конфликт с матерью мужа: раскрыты настоящие причины попытки развода Алексы с Вячеславом Дайчевым

Алекса (Фото: ВКонтакте @alexagroup)

Алекса (Фото: ВКонтакте @alexagroup)

Участница «Фабрики звезд» певица Алекса шокировала поклонников, объявив о разводе со своим мужем Вячеславом Дайчевым через социальные сети.
Девушка, родившая от него дочь Ариадну, заявила, что отписалась от супруга, что породило волну обсуждений среди фанатов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Взлом аккаунта или эмоциональный порыв?

Однако на следующий день Алекса опровергла свои слова, заявив, что ее аккаунт был взломан. Она утверждала, что в семье царит идиллия и все хорошо. Пользователи соцсетей не поверили в эту версию, заподозрив, что пара просто погорячилась и затем пожалела о своих действиях.

Мнение продюсера

Продюсер Сергей Дворцов прокомментировал ситуацию, отметив, что никто не взламывал аккаунт певицы. По его мнению, это был скорее эмоциональный порыв, вызванный ссорой. Он предположил, что у молодоженов могут быть серьезные проблемы в отношениях, как это часто бывает у публичных людей.

Философский подход к жизни

Спустя несколько часов после своих заявлений Алекса опубликовала видео с двумя большими букетами цветов и философской фразой, что в жизни ничего не бывает идеально. Это вызвало новые подозрения у поклонников, что развод может быть элементом пиара.

Алекса (Фото: ВКонтакте @alexagroup)

Отношения с свекровью

На фоне скандала всплыли и отношения Алексы со свекровью Лилией Соловьевой. Певица давно находится в конфликте с матерью мужа, которая не раз жаловалась на нее в СМИ. Алекса запрещала свекрови общаться с внучкой и не пригласила ее на празднование трехлетия ребенка.

Долговая яма свекрови

Лилия Соловьева также обвинила супругов в том, что они оформили на нее индивидуальное предпринимательство, из-за чего она оказалась в долгах. По ее словам, она вынуждена была бороться с налоговыми обязательствами на сумму 3 миллиона рублей, которые легли на ее плечи.

Бросил беременную женщину

Напомним, что союз возник вопреки многим обстоятельствам: когда у артистки и тренера начался роман, Дайчев находился в отношениях с танцовщицей Александрой Сивковой, которая ожидала ребенка. Несмотря на это, он выбрал личное счастье с Алексой. Хейтеры не упускают возможности напомнить Алексе, что счастье, построенное на чужом несчастье, не может быть истинным. Когда певица объявила о завершении отношений с Дайчевым, многие восприняли это как подтверждение своей правоты.

«Похотливая белка»: громкие скандалы блогера Карины Нигай, измена мужа и роман с бизнесменом
«Похотливая белка»: громкие скандалы блогера Карины Нигай, измена мужа и роман с бизнесменом

Финансовая выгода от семейного потрясения

Кажется, что новости о разводе не только подогрели интерес публики, но и привлекли внимание рекламодателей. Таким образом, небольшое семейное потрясение оказалось выгодным для артистки, по крайней мере, с финансовой точки зрения.

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«Похотливая белка»: громкие скандалы блогера Карины Нигай, измена мужа и роман с бизнесменом
19 марта 2025, 12:04

Карина Нигай (Фото: Instagram*@karina_nigay)

Российский fashion-блогер, стилист, дизайнер одежды и по совместительству писатель Карина Нигай сегодня отмечает свой 32-й день рождения. Девушка стала известна широкой аудитории не так давно, но уже успела засветиться в скандальных заголовках СМИ. О жизни топового российского инфлюенсера читайте в материале «Радио 1».

Кто такая блогер Карина Нигай


Карина Нигай появилась на свет в городе Томске 19 марта 1993 года. Её мать — русская, а отец — кореец. Родители по обеим линиям работали в медицине. Когда девочке было около года, родители развелись, и отец уехал в Сеул. В шестилетнем возрасте у Карины появился отчим, который стал для неё самым родным и близким человеком.

С раннего возраста Карина увлекалась бальными танцами и мечтала о карьере танцовщицы. Однако со временем она осознала, что для достижения успеха в жизни ей стоит рассмотреть другие варианты.

Путь к популярности


Карина Нигай (Фото: Instagram*@karina_nigay)

По завершении школьного обучения Нигай стала студенткой факультета информационных технологий в Российском государственном социальном университете. В свободное от учёбы время девушка работала тренером в фитнес-клубе и занималась модельным бизнесом. Кроме того, она прошла обучение по визажу и стала делиться своими знаниями о макияже на своём канале на YouTube, который она создала в 2012 году. Со временем Нигай начала создавать видео, посвящённые модным тенденциям и секретам подбора одежды.

После Нигай окончила курсы стилиста в Школе Гоши Карцева. В своих видео она начала делиться впечатлениями от нарядов знаменитостей и постепенно превратилась из блогера в настоящую законодательницу моды.

В 2019 году Карина прошла обучение в Миланском институте Марангони. Тогда же стала работать в качестве модного редактора в журнале Hello! и открыла имидж-студию, где помогала девушкам создавать стильные образы. Через год блогер открыла собственный магазин одежды.

Личная жизнь


Карина Нигай (Фото: Instagram*@karina_nigay)

Карина Нигай с 2014 года состояла в браке с топ-менеджером фармакологической компании Владимиром Семёновым. Спустя два года в семье произошло долгожданное пополнение. У супругов родился сын, которого они назвали Кириллом. Хотя брак казался нерушимым, в 2021 году супруги решили расстаться. Сначала Нигай говорила, что они с Вадимом разошлись мирно, но позже призналась, что он ей изменял.

После разрыва с Семёновым Карина сосредоточилась на своем профессиональном развитии и отдала сына на воспитание своей матери. Долго блогер не была одна и в том же 2021 году начала отношения с бизнесменом Владиславом Крамским. Эти отношения продержались два года, и Карина сама их закончила. Блогер публично заявила, что стала инициатором разрыва, поскольку бывший партнёр пользовался ею, чтобы стать популярнее.

В июле 2024 года стало известно, что Карина Нигай встречается с бизнесменом Ильёй Гореловым.

Скандалы с участием блогера


Карина Нигай (Фото: Instagram*@karina_nigay)

В 2023 году в СМИ появилась информация, что участники общественного движения «Ветераны России» написали заявление в Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет с просьбой проверить блогера на уплату налогов. Причиной стал запуск курса наставничества от Карины Нигай с премиальной программой, стоимость которого составляла от 1 до 1,5 миллионов рублей. Продолжения эта история не получила.

В 2024 году Карина публично осудила участников шоу «Звезды в джунглях» Лерчек и Натана за то, что происходило на проекте.

«Лерчек — похотливая белка. Я считаю, что ее поведение абсолютно неприемлемо. И поведение Натана в том числе, потому что он — похотливый м**ак. Лерчек позволяет себе крутить роман с женатыми мужчинами, у которых есть дети… Они позволяют себе вести себя так при огромном количестве камер, зная, что его жену теперь все полощут, как хотят… Лерчек сама, будучи матерью, крутила роман на всю страну с женатым мужчиной и не позаботилась о чувствах его женщины», — высказалась Карина.
Также блогер выразила сочувствие супруге артиста, которая страдает от его измен. В конце того же года блогер в своем шоу «Сплетница» прошлась по возлюбленному Ксении Бородиной в своем шоу «Сплетница».

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«Давайте поговорим о том, кто кому не ровня. Я знаю, что Сердюков далеко не на ее уровне. У него нет квартиры. Машина есть, которая была куплена в браке. У мужчины другой финансовый уровень», — говорила Нигай.
Кроме этого участницы шоу ходят слухи, будто Николай иногда поднимает руку на Ксению. За такие разговоры Нигай пришлось публично извиниться перед Ксенией и Николаем.

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«Пилишь контент на лжи и клевете»: Гобозов «накинулся» на Устиненко с обвинениями
Гобозов обвинил Устиненко в хайпе на смерти Либерж Кпадону
19 марта 2025, 11:19

Александр Гобозов (Фото: Instagram*/sasha_sveta_gobozovi)

Звезда телестройки «Дом-2» Александр Гобозов «накинулся» на Алиану Устиненко с обвинениями в хайпе на смерти Либерж Кпадону.
«Ты пилишь свой контент тупо на лжи и клевете», — заявил мужчина.
Либерж не стало в прошлом году. Тогда Устиненко проинформировала, что почившая звезда реалити-шоу была дома мертвой на протяжении 40 дней. По мнению Гобозова, такие данные не нужно было предавать огласке.

«…Я представляю бедных родителей, к которым подходят на улице и говорят: «Вы что, 40 дней не созванивались со своей дочкой?» Ты на таком трагическом событии сделала хайп», — добавил Гобозов.
В заключение он попросил бывшую доказать свои утверждения, вынесенные во всеуслышанье.

Ранее стало известно, что происходит в жизни актера Марка Эйдельштейна.

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Марк Эйдельштейн заключил контракт с американским агентством
Актер Марк Эйдельштейн заключил контракт с американским агентством WME
19 марта 2025, 11:00

Марк Эйдельштейн (Фото: ВКонтакте @m.eydel)

Актер Марк Эйдельштейн заключил контракт с американским агентством WME. Об этом информирует Deadline.
Отмечается, что данное агентство заключало договоры с такими звездами, как Анджелина Джоли, Кристофер Нолан, Роберт Дауни-младший, Киран Калкин, Бен Стиллер, Джереми Аллен Уайт. Примечательно, что российский актер подписал контракт на представительство во всех сферах.

Напомним, Марк Эйдельштейн сыграл в фильме Шона Бейкера «Анора», который выиграл пять «Оскаров» при номинации в шести категориях.

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Женился на даме постарше и переехал в село: как звезда «Небесного тихохода» Василий Нещипленко прожил последние годы в забвении
19 марта 2025, 11:00

Василий Нещипленко (Фото: кадр из фильма «Небесный тихоход»)

Образ отважного офицера Сергея Кайсарова из картины «Небесный тихоход», исполнявшего песню о приоритете самолетов, оставил след в сердцах множества советских дам. Актер Василий Нещипленко, который перевоплотился в капитана, не смог похвастаться яркой карьерой: после нескольких запоминающихся ролей в 1940-х годах он стал сниматься все меньше и провел оставшиеся годы в забвении.

Начало карьеры Василия Нещипленко

Нещипленко родился 31 января 1907 года в селе Верхние Чебулы, которое в настоящее время располагается в Кемеровской области. В дореволюционные времена это небольшое поселение состояло лишь из семи улиц. Его родные занимались сельским хозяйством, и молодой Василий часто помогал семье.

Будущий актер проявлял энергичность, доброту, усердие и физическую силу. Сначала он получал образование в местной школе, потом продолжил учебу в Сибирской советско-партийной школе и провел год в Томском народном университете.

Василий Нещипленко (Фото: кадр из фильма «Далекая невеста»)


Затем 21-летний Василий переехал в Москву, где успешно сдал экзамены в театральный техникум. После выпуска в 1931 году Нещипленко вошел в труппу Государственного театра имени Всеволода Мейерхольда. Семь лет артист играл в знаковых постановках, таких как «Лес» Островского и «Горе от ума» Грибоедова.

С приятной внешностью и природным талантом он уверенно смотрелся на сцене. Тогда он привлек внимание киностудии «Мосфильм», где его приняли на службу в годы войны. Перед этим он трудился в Театре сатиры.

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Знаковая роль

С 1941 года Василий начал сниматься в кино. Он появлялся в военных фильмах с небольшими ролями, которые порой даже не упоминались в титрах. Однако в 1945 году артиста пригласили на съемки в музыкальную комедию «Небесный тихоход», где его персонажем стал капитан Кайсаров — эта роль принесла ему славу по всему Союзу. По сюжету картины пилоты клянутся не думать о любви до конца войны, но знакомство с женщинами-летчицами становится для них настоящим испытанием.

Василий Нещипленко (Фото: кадр из фильма «Два друга»)


Друзья Кайсарова, которых сыграли Николай Крючков и Василий Меркурьев, пели легендарные композиции «Пора в путь-дорогу» и «Потому, потому что мы пилоты», ставшие настоящими хитами военного времени и сохраняющими популярность по сей день.

Картина «Небесный тихоход» полюбилась зрителям. Даже через много лет она продолжает дарить зрителям теплые чувства. Спустя годы фильм отреставрировали и выпустили в цвете. Однако это случилось уже после смерти Нещипленко.

Артист снялся еще в нескольких проектах, но ни один из них не достиг той же популярности. Но за основную роль в туркменской картине «Далекая невеста» 1948 года Нещипленко даже выдвинули на Сталинскую премию.

В «Далекой невесте» Василий исполнил роль фронтовика Захара, который нашел любовь в военное время. Его избранница Гюзель обеспечивала часть лошадьми из родного колхоза, а после победы донской казак отправился к ней, чтобы построить счастье.

Василий Нещипленко (Фото: кадр из фильма «По тонкому льду»)


Потом артист продолжил свою карьеру в Театре-студии киноактера, получал небольшие роли в кино и дублировал зарубежные фильмы. Его актерская карьера закончилась в 1966 году, когда он перевоплотился в Витковского в шпионском драме «По тонкому льду», созданной по роману Брянцева.

Переехал в село с женой

О личной жизни актера известно мало. Долгое время он оставался одиноким, а потом заключил брак с женщиной не из актерской среды. Вместе с женой, Анной Леонидовной, которая была на шесть лет старше артиста, он поселился в селе Ромашково, расположенном в Подмосковье. Там он наслаждался размеренной сельской жизнью: выращивал овощи, читал газеты и беседовал с соседями, многие из которых даже не догадывались о его былой славе. Детей у Василия не было.

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Последние десять лет жизни Нещипленко не снимался. Он скончался 23 апреля 1975 года. Причины не разглашались, но судачили, что у него возникли проблемы с легкими.

Актера похоронили на кладбище при Никольском храме в селе Ромашково Одинцовского района Московской области. Судя по фотографиям памятника, его жена Анна Леонидовна, пережившая мужа на два года, похоронена рядом с ним, в той же могиле.

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Елизавета Боярская высказалась об изменах в браке
Актриса Елизавета Боярская рассказала о вине женщин в изменах мужчин
19 марта 2025, 10:26

Елизавета Боярская (Фото: Инстаграм* @lizavetabo)

Елизавета Боярская высказалась о вине женщин в изменах мужчин. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».
По словам актрисы, женщины должны быть внимательными к своим возлюбленным, чтобы у них не возникло желание уйти.

«Когда мы стремимся к бесконечной безупречности, пытаемся переделывать своих близких, пытаемся сделать свою жизнь красивой, яркой картинкой — это всегда чревато тем, что может начать разрушаться изнутри», — добавила Боярская.

Артистка также призвала тех, кто состоит в отношениях, чаще разговаривать друг с другом, обсуждая все недопонимания.

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