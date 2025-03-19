Мать Прохора Шаляпина отказалась переезжать в купленную сыном квартиру в Москве

Образ отважного офицера Сергея Кайсарова из картины «Небесный тихоход», исполнявшего песню о приоритете самолетов, оставил след в сердцах множества советских дам. Актер Василий Нещипленко, который перевоплотился в капитана, не смог похвастаться яркой карьерой: после нескольких запоминающихся ролей в 1940-х годах он стал сниматься все меньше и провел оставшиеся годы в забвении.