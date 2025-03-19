Мать Прохора Шаляпина отказалась переезжать в купленную сыном квартиру в Москве

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram*/shalyapin_official)
Мать певца Прохора Шаляпина отказалась переезжать в купленную ей сыном квартиру в Москве. Об этом сообщают Telegram-каналы. Подробностей такого решения пенсионерки не приводится.
Вместе с тем пользователи сети уже по-разному отреагировали на произошедшее. Некоторые из них предположили, что речь на самом деле идет о квартире в Мытищах.
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*Запрещен в РФ
«Я горжусь этим, что, наконец, смог приобрести ей отдельное жильё. Ну у неё была квартира в Волгограде, просто здесь она будет жить в Москве», — рассказывал журналистам исполнитель в декабре прошлого года.Тогда фанаты восхитились широким жестом знаменитости. Ранее Шаляпин рассказывал подробности трудного детства.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов