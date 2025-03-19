Индус-богач выкрал её сына, а ревнивый кавказец приставил надзирателей: как сложилась жизнь певицы Согдианы

Согдиана (Фото: Telegram-канал @sogdiana_music)
Оксана Нечитайло известна многим зрителям под псевдонимом Согдиана. В 2006 году она приняла участие в шестом сезоне российского проекта «Фабрика звёзд». Ее популярность стремительно возросла, и песни, такие как «Сердце-магнит», «Синее небо», и «Молния», стали хитами.
О том, как сложилась жизнь певицы Согдианы — в материале «Радио 1».
Согдиана (настоящее имя — Оксана Нечитайло) родилась 17 февраля 1984 года в Ташкенте. По национальности — украинка. Отец звезды работал инженером, а мать — медицинский работник.
Любовь к музыке внучке привила бабушка, которая одно время пела в церковном хоре. Оксана также увлекалась рисованием, танцами и училась играть на фортепиано. В 14 лет Нечитайло стала лауреатом республиканского конкурса пианистов. Помимо академической музыки, Оксану влекло эстрадное пение. В 1999 году она стала призером конкурса популярной песни «САДО-99» среди профессиональных исполнителей.
По окончании школы девушка поступила в Узбекскую государственную консерваторию на эстрадное отделение. Через время Оксана победила на Республиканском конкурсе современной песни «Мелодии моего края», а еще через год штурмовала сценическую площадку международного конкурса в Санкт-Петербурге «Путь к звездам». Примечательно, что Нечитайло также выступала на фестивалях в Болгарии и Италии.
В 2001 году Оксана записала дебютный альбом «Менинг кунглим» («Моя душа»), в котором были песни на русском, узбекском и английском языках. Спустя два года исполнительница получила Государственную премию Узбекистана «Нихол» («Росток»).
В 2005-м вышел диск певицы с композициями на узбекском языке. Затем Нечитайло снялась в фильме «Ходжа Насреддин». Первая роль в кино принесла ей оглушительный успех. В это же время Оксана придумала себе сценическое имя и стала Согдианой. Так называлось древнее богатое государство, которое находилось на территории современного Узбекистана.
В 2006 году Согдиана стала конкурсанткой шестого сезона музыкального проекта «Фабрика звезд». Конкурс открыл имя артистки российским зрителям. В это же время певица записала русскоязычную версию песни «Сердце-магнит» из ее второго альбома, которая вошла в топ-5 рейтинга лучших хитов года и принесла ей первый «Золотой граммофон».
За композицию «Синее небо» (2007) Согдиана получила второй «Золотой граммофон», а в следующем году снова стала лауреатом «Золотого граммофона» с треком «Ветер догнать».
В 2011 году дискографию исполнительницы пополнил альбом «Эдем», куда вошли песни «Вспоминай меня», «На восток от Эдема». За последнюю Нечитайло получила еще один «Золотой граммофон».
За свою творческую карьеру певица успела поработать с Авраамом Руссо, Ларисой Долиной и Владимиром Кузьминым.
В 2022 году Согдиана представила новый трек «Поцелуй». В этот же период журнал Moda Topical присудил Оксане награду «Королева Востока». Через год исполнительница выпустила синглы «Не говори нет» и «Иди на свет».
Личная жизнь артистки складывалась непросто. В 2007 году она познакомилась с индусом Рамом Говиндой, у которого выступала на дне рождении. Между ними завязались отношения, вскоре был заключен брак. У пары родился сын Арджун. Казалось бы, Согдиана обрела свое счастье, но спустя время муж стал устраивать скандалы, запрещал ей выходить на сцену и общаться с друзьями. Через год они развелись.
Рам увез сына в Индию, а Согдиана погрузилась в тяжелую депрессию. Ребенка исполнительница смогла увидеть только три года спустя.
На сегодняшний день между бывшими супругами установились нормальные отношения. Когда приезжает отец, Арджун проводит время с ним, весь остальной период — с матерью.
Вторым мужем Согдианы стал дагестанский бизнесмен Башир Куштов. Они были женаты с 2009 по 2011 год. В браке родился сын Микаил. Супруги развелись из-за ревности Куштова.
По словам самой исполнительницы, семейная жизнь также не сложилась из-за религиозных различий.
В 2018 году Согдиана снова вышла замуж за мужчину по имени Максим. В 2019 году у пары родился сын Лев.
Сегодня Согдиана продолжает свою творческую карьеру. Певица появляется на светских мероприятиях и дает концерты.
В начале прошлого года Согдиана стала гостьей «Вечернего шоу» Аллы Довлатовой. В эфире «Русского Радио» исполнительница призналась, что никогда не прибегала к помощи пластического хирурга и лишь посещала косметолога.
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Биография
Согдиана (настоящее имя — Оксана Нечитайло) родилась 17 февраля 1984 года в Ташкенте. По национальности — украинка. Отец звезды работал инженером, а мать — медицинский работник.
Любовь к музыке внучке привила бабушка, которая одно время пела в церковном хоре. Оксана также увлекалась рисованием, танцами и училась играть на фортепиано. В 14 лет Нечитайло стала лауреатом республиканского конкурса пианистов. Помимо академической музыки, Оксану влекло эстрадное пение. В 1999 году она стала призером конкурса популярной песни «САДО-99» среди профессиональных исполнителей.
По окончании школы девушка поступила в Узбекскую государственную консерваторию на эстрадное отделение. Через время Оксана победила на Республиканском конкурсе современной песни «Мелодии моего края», а еще через год штурмовала сценическую площадку международного конкурса в Санкт-Петербурге «Путь к звездам». Примечательно, что Нечитайло также выступала на фестивалях в Болгарии и Италии.
Согдиана (Фото: кадр из выступления на «Фабрике звёзд»)
Карьера
В 2001 году Оксана записала дебютный альбом «Менинг кунглим» («Моя душа»), в котором были песни на русском, узбекском и английском языках. Спустя два года исполнительница получила Государственную премию Узбекистана «Нихол» («Росток»).
В 2005-м вышел диск певицы с композициями на узбекском языке. Затем Нечитайло снялась в фильме «Ходжа Насреддин». Первая роль в кино принесла ей оглушительный успех. В это же время Оксана придумала себе сценическое имя и стала Согдианой. Так называлось древнее богатое государство, которое находилось на территории современного Узбекистана.
В 2006 году Согдиана стала конкурсанткой шестого сезона музыкального проекта «Фабрика звезд». Конкурс открыл имя артистки российским зрителям. В это же время певица записала русскоязычную версию песни «Сердце-магнит» из ее второго альбома, которая вошла в топ-5 рейтинга лучших хитов года и принесла ей первый «Золотой граммофон».
За композицию «Синее небо» (2007) Согдиана получила второй «Золотой граммофон», а в следующем году снова стала лауреатом «Золотого граммофона» с треком «Ветер догнать».
Согдиана (Фото: кадр из клипа «Синее небо»)
В 2011 году дискографию исполнительницы пополнил альбом «Эдем», куда вошли песни «Вспоминай меня», «На восток от Эдема». За последнюю Нечитайло получила еще один «Золотой граммофон».
За свою творческую карьеру певица успела поработать с Авраамом Руссо, Ларисой Долиной и Владимиром Кузьминым.
В 2022 году Согдиана представила новый трек «Поцелуй». В этот же период журнал Moda Topical присудил Оксане награду «Королева Востока». Через год исполнительница выпустила синглы «Не говори нет» и «Иди на свет».
Личная жизнь
Личная жизнь артистки складывалась непросто. В 2007 году она познакомилась с индусом Рамом Говиндой, у которого выступала на дне рождении. Между ними завязались отношения, вскоре был заключен брак. У пары родился сын Арджун. Казалось бы, Согдиана обрела свое счастье, но спустя время муж стал устраивать скандалы, запрещал ей выходить на сцену и общаться с друзьями. Через год они развелись.
Рам увез сына в Индию, а Согдиана погрузилась в тяжелую депрессию. Ребенка исполнительница смогла увидеть только три года спустя.
«Разлука с Арджуном стала трагедией. Я все время плакала, сердце разрывалось от невыносимой боли», — вспоминала Согдиана в одном из интервью.
На сегодняшний день между бывшими супругами установились нормальные отношения. Когда приезжает отец, Арджун проводит время с ним, весь остальной период — с матерью.
«Когда эмоции улеглись, то на первый план вышел малыш, которому нужна была мама, а не няни. Папа для него — безусловный авторитет, но скоро пришло понимание, что ребенок чего-то недополучает. Сколько бы у него не было всевозможных игрушек, но мама есть мама. Сейчас мы общаемся с его отцом. Для меня лучше худой мир, чем добрая война. То, что я вообще рассказала эту историю с похищением, это был шаг отчаяния, я думала, что я себя как-то этим защищу. Но в итоге — нет, не защитила, и даже разозлила», — говорила Оксана.
Вторым мужем Согдианы стал дагестанский бизнесмен Башир Куштов. Они были женаты с 2009 по 2011 год. В браке родился сын Микаил. Супруги развелись из-за ревности Куштова.
«Башир приставил ко мне двух охранников, которые ходили за мной по пятам. Не секрет, что в шоу-бизнесе артисты при встрече целуют друг друга в щеку. В этом нет ничего интимного, это не флирт», — объясняла певица.
По словам самой исполнительницы, семейная жизнь также не сложилась из-за религиозных различий.
Согдиана с сыновьями (Фото: Telegram-канал @sogdiana_music)
«Поначалу мне казалось, что вера не играет решающей роли. Но из-за разных менталитетов у нас с Баширом начались разногласия... Хотя во мне есть восточная покорность, но я терпелива лишь до поры до времени. Я — православная, у детей — вера их отцов: буддизм и ислам. Я поняла, что в вопросе вероисповедания с мужьями лучше не спорить», — делилась она.
В 2018 году Согдиана снова вышла замуж за мужчину по имени Максим. В 2019 году у пары родился сын Лев.
«Моего супруга зовут Максим. Я не скрываю замужества, не прячусь, но афишировать и делать личную жизнь поводом для обсуждения совсем не хочу. Максим не восточный мужчина. Но главное, что он настоящий мужчина. Тот, кто принимает мою профессию, заботится и любит семью. Сейчас я живу в гармонии!» — признавалась певица.
Согдиана сейчас
Сегодня Согдиана продолжает свою творческую карьеру. Певица появляется на светских мероприятиях и дает концерты.
Согдиана (Фото: Telegram-канал @sogdiana_music)
В начале прошлого года Согдиана стала гостьей «Вечернего шоу» Аллы Довлатовой. В эфире «Русского Радио» исполнительница призналась, что никогда не прибегала к помощи пластического хирурга и лишь посещала косметолога.
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