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Индус-богач выкрал её сына, а ревнивый кавказец приставил надзирателей: как сложилась жизнь певицы Согдианы

Согдиана (Фото: Telegram-канал @sogdiana_music)

Согдиана (Фото: Telegram-канал @sogdiana_music)

Оксана Нечитайло известна многим зрителям под псевдонимом Согдиана. В 2006 году она приняла участие в шестом сезоне российского проекта «Фабрика звёзд». Ее популярность стремительно возросла, и песни, такие как «Сердце-магнит», «Синее небо», и «Молния», стали хитами.
О том, как сложилась жизнь певицы Согдианы — в материале «Радио 1».

Биография


Согдиана (настоящее имя — Оксана Нечитайло) родилась 17 февраля 1984 года в Ташкенте. По национальности — украинка. Отец звезды работал инженером, а мать — медицинский работник.

Любовь к музыке внучке привила бабушка, которая одно время пела в церковном хоре. Оксана также увлекалась рисованием, танцами и училась играть на фортепиано. В 14 лет Нечитайло стала лауреатом республиканского конкурса пианистов. Помимо академической музыки, Оксану влекло эстрадное пение. В 1999 году она стала призером конкурса популярной песни «САДО-99» среди профессиональных исполнителей.

По окончании школы девушка поступила в Узбекскую государственную консерваторию на эстрадное отделение. Через время Оксана победила на Республиканском конкурсе современной песни «Мелодии моего края», а еще через год штурмовала сценическую площадку международного конкурса в Санкт-Петербурге «Путь к звездам». Примечательно, что Нечитайло также выступала на фестивалях в Болгарии и Италии.

Согдиана (Фото: кадр из выступления на «Фабрике звёзд»)

Карьера


В 2001 году Оксана записала дебютный альбом «Менинг кунглим» («Моя душа»), в котором были песни на русском, узбекском и английском языках. Спустя два года исполнительница получила Государственную премию Узбекистана «Нихол» («Росток»).

В 2005-м вышел диск певицы с композициями на узбекском языке. Затем Нечитайло снялась в фильме «Ходжа Насреддин». Первая роль в кино принесла ей оглушительный успех. В это же время Оксана придумала себе сценическое имя и стала Согдианой. Так называлось древнее богатое государство, которое находилось на территории современного Узбекистана.

В 2006 году Согдиана стала конкурсанткой шестого сезона музыкального проекта «Фабрика звезд». Конкурс открыл имя артистки российским зрителям. В это же время певица записала русскоязычную версию песни «Сердце-магнит» из ее второго альбома, которая вошла в топ-5 рейтинга лучших хитов года и принесла ей первый «Золотой граммофон».

За композицию «Синее небо» (2007) Согдиана получила второй «Золотой граммофон», а в следующем году снова стала лауреатом «Золотого граммофона» с треком «Ветер догнать».

Согдиана (Фото: кадр из клипа «Синее небо»)

В 2011 году дискографию исполнительницы пополнил альбом «Эдем», куда вошли песни «Вспоминай меня», «На восток от Эдема». За последнюю Нечитайло получила еще один «Золотой граммофон».

За свою творческую карьеру певица успела поработать с Авраамом Руссо, Ларисой Долиной и Владимиром Кузьминым.

В 2022 году Согдиана представила новый трек «Поцелуй». В этот же период журнал Moda Topical присудил Оксане награду «Королева Востока». Через год исполнительница выпустила синглы «Не говори нет» и «Иди на свет».

Личная жизнь


Личная жизнь артистки складывалась непросто. В 2007 году она познакомилась с индусом Рамом Говиндой, у которого выступала на дне рождении. Между ними завязались отношения, вскоре был заключен брак. У пары родился сын Арджун. Казалось бы, Согдиана обрела свое счастье, но спустя время муж стал устраивать скандалы, запрещал ей выходить на сцену и общаться с друзьями. Через год они развелись.

Рам увез сына в Индию, а Согдиана погрузилась в тяжелую депрессию. Ребенка исполнительница смогла увидеть только три года спустя.

«Разлука с Арджуном стала трагедией. Я все время плакала, сердце разрывалось от невыносимой боли», — вспоминала Согдиана в одном из интервью.

На сегодняшний день между бывшими супругами установились нормальные отношения. Когда приезжает отец, Арджун проводит время с ним, весь остальной период — с матерью.

«Когда эмоции улеглись, то на первый план вышел малыш, которому нужна была мама, а не няни. Папа для него — безусловный авторитет, но скоро пришло понимание, что ребенок чего-то недополучает. Сколько бы у него не было всевозможных игрушек, но мама есть мама. Сейчас мы общаемся с его отцом. Для меня лучше худой мир, чем добрая война. То, что я вообще рассказала эту историю с похищением, это был шаг отчаяния, я думала, что я себя как-то этим защищу. Но в итоге — нет, не защитила, и даже разозлила», — говорила Оксана.

Вторым мужем Согдианы стал дагестанский бизнесмен Башир Куштов. Они были женаты с 2009 по 2011 год. В браке родился сын Микаил. Супруги развелись из-за ревности Куштова.

«Башир приставил ко мне двух охранников, которые ходили за мной по пятам. Не секрет, что в шоу-бизнесе артисты при встрече целуют друг друга в щеку. В этом нет ничего интимного, это не флирт», — объясняла певица.

По словам самой исполнительницы, семейная жизнь также не сложилась из-за религиозных различий.

Согдиана с сыновьями (Фото: Telegram-канал @sogdiana_music)

«Поначалу мне казалось, что вера не играет решающей роли. Но из-за разных менталитетов у нас с Баширом начались разногласия... Хотя во мне есть восточная покорность, но я терпелива лишь до поры до времени. Я — православная, у детей — вера их отцов: буддизм и ислам. Я поняла, что в вопросе вероисповедания с мужьями лучше не спорить», — делилась она.

В 2018 году Согдиана снова вышла замуж за мужчину по имени Максим. В 2019 году у пары родился сын Лев.

«Моего супруга зовут Максим. Я не скрываю замужества, не прячусь, но афишировать и делать личную жизнь поводом для обсуждения совсем не хочу. Максим не восточный мужчина. Но главное, что он настоящий мужчина. Тот, кто принимает мою профессию, заботится и любит семью. Сейчас я живу в гармонии!» — признавалась певица.

Согдиана сейчас


Сегодня Согдиана продолжает свою творческую карьеру. Певица появляется на светских мероприятиях и дает концерты.

Согдиана (Фото: Telegram-канал @sogdiana_music)

В начале прошлого года Согдиана стала гостьей «Вечернего шоу» Аллы Довлатовой. В эфире «Русского Радио» исполнительница призналась, что никогда не прибегала к помощи пластического хирурга и лишь посещала косметолога.

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Мать Прохора Шаляпина отказалась переезжать в купленную сыном квартиру в Москве
19 марта 2025, 12:19

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram*/shalyapin_official)

Мать певца Прохора Шаляпина отказалась переезжать в купленную ей сыном квартиру в Москве. Об этом сообщают Telegram-каналы. Подробностей такого решения пенсионерки не приводится.
Вместе с тем пользователи сети уже по-разному отреагировали на произошедшее. Некоторые из них предположили, что речь на самом деле идет о квартире в Мытищах.

«Я горжусь этим, что, наконец, смог приобрести ей отдельное жильё. Ну у неё была квартира в Волгограде, просто здесь она будет жить в Москве», — рассказывал журналистам исполнитель в декабре прошлого года.
Тогда фанаты восхитились широким жестом знаменитости. Ранее Шаляпин рассказывал подробности трудного детства.

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Долговые проблемы и конфликт с матерью мужа: раскрыты настоящие причины попытки развода Алексы с Вячеславом Дайчевым
19 марта 2025, 12:07

Алекса (Фото: ВКонтакте @alexagroup)

Участница «Фабрики звезд» певица Алекса шокировала поклонников, объявив о разводе со своим мужем Вячеславом Дайчевым через социальные сети.
Девушка, родившая от него дочь Ариадну, заявила, что отписалась от супруга, что породило волну обсуждений среди фанатов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Взлом аккаунта или эмоциональный порыв?

Однако на следующий день Алекса опровергла свои слова, заявив, что ее аккаунт был взломан. Она утверждала, что в семье царит идиллия и все хорошо. Пользователи соцсетей не поверили в эту версию, заподозрив, что пара просто погорячилась и затем пожалела о своих действиях.

Мнение продюсера

Продюсер Сергей Дворцов прокомментировал ситуацию, отметив, что никто не взламывал аккаунт певицы. По его мнению, это был скорее эмоциональный порыв, вызванный ссорой. Он предположил, что у молодоженов могут быть серьезные проблемы в отношениях, как это часто бывает у публичных людей.

Философский подход к жизни

Спустя несколько часов после своих заявлений Алекса опубликовала видео с двумя большими букетами цветов и философской фразой, что в жизни ничего не бывает идеально. Это вызвало новые подозрения у поклонников, что развод может быть элементом пиара.

Алекса (Фото: ВКонтакте @alexagroup)

Отношения с свекровью

На фоне скандала всплыли и отношения Алексы со свекровью Лилией Соловьевой. Певица давно находится в конфликте с матерью мужа, которая не раз жаловалась на нее в СМИ. Алекса запрещала свекрови общаться с внучкой и не пригласила ее на празднование трехлетия ребенка.

Долговая яма свекрови

Лилия Соловьева также обвинила супругов в том, что они оформили на нее индивидуальное предпринимательство, из-за чего она оказалась в долгах. По ее словам, она вынуждена была бороться с налоговыми обязательствами на сумму 3 миллиона рублей, которые легли на ее плечи.

Бросил беременную женщину

Напомним, что союз возник вопреки многим обстоятельствам: когда у артистки и тренера начался роман, Дайчев находился в отношениях с танцовщицей Александрой Сивковой, которая ожидала ребенка. Несмотря на это, он выбрал личное счастье с Алексой. Хейтеры не упускают возможности напомнить Алексе, что счастье, построенное на чужом несчастье, не может быть истинным. Когда певица объявила о завершении отношений с Дайчевым, многие восприняли это как подтверждение своей правоты.

«Похотливая белка»: громкие скандалы блогера Карины Нигай, измена мужа и роман с бизнесменом
«Похотливая белка»: громкие скандалы блогера Карины Нигай, измена мужа и роман с бизнесменом

Финансовая выгода от семейного потрясения

Кажется, что новости о разводе не только подогрели интерес публики, но и привлекли внимание рекламодателей. Таким образом, небольшое семейное потрясение оказалось выгодным для артистки, по крайней мере, с финансовой точки зрения.

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«Похотливая белка»: громкие скандалы блогера Карины Нигай, измена мужа и роман с бизнесменом
19 марта 2025, 12:04

Карина Нигай (Фото: Instagram*@karina_nigay)

Российский fashion-блогер, стилист, дизайнер одежды и по совместительству писатель Карина Нигай сегодня отмечает свой 32-й день рождения. Девушка стала известна широкой аудитории не так давно, но уже успела засветиться в скандальных заголовках СМИ. О жизни топового российского инфлюенсера читайте в материале «Радио 1».

Кто такая блогер Карина Нигай


Карина Нигай появилась на свет в городе Томске 19 марта 1993 года. Её мать — русская, а отец — кореец. Родители по обеим линиям работали в медицине. Когда девочке было около года, родители развелись, и отец уехал в Сеул. В шестилетнем возрасте у Карины появился отчим, который стал для неё самым родным и близким человеком.

С раннего возраста Карина увлекалась бальными танцами и мечтала о карьере танцовщицы. Однако со временем она осознала, что для достижения успеха в жизни ей стоит рассмотреть другие варианты.

Путь к популярности


Карина Нигай (Фото: Instagram*@karina_nigay)

По завершении школьного обучения Нигай стала студенткой факультета информационных технологий в Российском государственном социальном университете. В свободное от учёбы время девушка работала тренером в фитнес-клубе и занималась модельным бизнесом. Кроме того, она прошла обучение по визажу и стала делиться своими знаниями о макияже на своём канале на YouTube, который она создала в 2012 году. Со временем Нигай начала создавать видео, посвящённые модным тенденциям и секретам подбора одежды.

После Нигай окончила курсы стилиста в Школе Гоши Карцева. В своих видео она начала делиться впечатлениями от нарядов знаменитостей и постепенно превратилась из блогера в настоящую законодательницу моды.

В 2019 году Карина прошла обучение в Миланском институте Марангони. Тогда же стала работать в качестве модного редактора в журнале Hello! и открыла имидж-студию, где помогала девушкам создавать стильные образы. Через год блогер открыла собственный магазин одежды.

Личная жизнь


Карина Нигай (Фото: Instagram*@karina_nigay)

Карина Нигай с 2014 года состояла в браке с топ-менеджером фармакологической компании Владимиром Семёновым. Спустя два года в семье произошло долгожданное пополнение. У супругов родился сын, которого они назвали Кириллом. Хотя брак казался нерушимым, в 2021 году супруги решили расстаться. Сначала Нигай говорила, что они с Вадимом разошлись мирно, но позже призналась, что он ей изменял.

После разрыва с Семёновым Карина сосредоточилась на своем профессиональном развитии и отдала сына на воспитание своей матери. Долго блогер не была одна и в том же 2021 году начала отношения с бизнесменом Владиславом Крамским. Эти отношения продержались два года, и Карина сама их закончила. Блогер публично заявила, что стала инициатором разрыва, поскольку бывший партнёр пользовался ею, чтобы стать популярнее.

В июле 2024 года стало известно, что Карина Нигай встречается с бизнесменом Ильёй Гореловым.

Скандалы с участием блогера


Карина Нигай (Фото: Instagram*@karina_nigay)

В 2023 году в СМИ появилась информация, что участники общественного движения «Ветераны России» написали заявление в Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет с просьбой проверить блогера на уплату налогов. Причиной стал запуск курса наставничества от Карины Нигай с премиальной программой, стоимость которого составляла от 1 до 1,5 миллионов рублей. Продолжения эта история не получила.

В 2024 году Карина публично осудила участников шоу «Звезды в джунглях» Лерчек и Натана за то, что происходило на проекте.

«Лерчек — похотливая белка. Я считаю, что ее поведение абсолютно неприемлемо. И поведение Натана в том числе, потому что он — похотливый м**ак. Лерчек позволяет себе крутить роман с женатыми мужчинами, у которых есть дети… Они позволяют себе вести себя так при огромном количестве камер, зная, что его жену теперь все полощут, как хотят… Лерчек сама, будучи матерью, крутила роман на всю страну с женатым мужчиной и не позаботилась о чувствах его женщины», — высказалась Карина.
Также блогер выразила сочувствие супруге артиста, которая страдает от его измен. В конце того же года блогер в своем шоу «Сплетница» прошлась по возлюбленному Ксении Бородиной в своем шоу «Сплетница».

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«Давайте поговорим о том, кто кому не ровня. Я знаю, что Сердюков далеко не на ее уровне. У него нет квартиры. Машина есть, которая была куплена в браке. У мужчины другой финансовый уровень», — говорила Нигай.
Кроме этого участницы шоу ходят слухи, будто Николай иногда поднимает руку на Ксению. За такие разговоры Нигай пришлось публично извиниться перед Ксенией и Николаем.

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«Пилишь контент на лжи и клевете»: Гобозов «накинулся» на Устиненко с обвинениями
Гобозов обвинил Устиненко в хайпе на смерти Либерж Кпадону
19 марта 2025, 11:19

Александр Гобозов (Фото: Instagram*/sasha_sveta_gobozovi)

Звезда телестройки «Дом-2» Александр Гобозов «накинулся» на Алиану Устиненко с обвинениями в хайпе на смерти Либерж Кпадону.
«Ты пилишь свой контент тупо на лжи и клевете», — заявил мужчина.
Либерж не стало в прошлом году. Тогда Устиненко проинформировала, что почившая звезда реалити-шоу была дома мертвой на протяжении 40 дней. По мнению Гобозова, такие данные не нужно было предавать огласке.

«…Я представляю бедных родителей, к которым подходят на улице и говорят: «Вы что, 40 дней не созванивались со своей дочкой?» Ты на таком трагическом событии сделала хайп», — добавил Гобозов.
В заключение он попросил бывшую доказать свои утверждения, вынесенные во всеуслышанье.

Ранее стало известно, что происходит в жизни актера Марка Эйдельштейна.

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Марк Эйдельштейн заключил контракт с американским агентством
Актер Марк Эйдельштейн заключил контракт с американским агентством WME
19 марта 2025, 11:00

Марк Эйдельштейн (Фото: ВКонтакте @m.eydel)

Актер Марк Эйдельштейн заключил контракт с американским агентством WME. Об этом информирует Deadline.
Отмечается, что данное агентство заключало договоры с такими звездами, как Анджелина Джоли, Кристофер Нолан, Роберт Дауни-младший, Киран Калкин, Бен Стиллер, Джереми Аллен Уайт. Примечательно, что российский актер подписал контракт на представительство во всех сферах.

Напомним, Марк Эйдельштейн сыграл в фильме Шона Бейкера «Анора», который выиграл пять «Оскаров» при номинации в шести категориях.

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