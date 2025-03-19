Индус-богач выкрал её сына, а ревнивый кавказец приставил надзирателей: как сложилась жизнь певицы Согдианы

Российский fashion-блогер, стилист, дизайнер одежды и по совместительству писатель Карина Нигай сегодня отмечает свой 32-й день рождения. Девушка стала известна широкой аудитории не так давно, но уже успела засветиться в скандальных заголовках СМИ. О жизни топового российского инфлюенсера читайте в материале «Радио 1».