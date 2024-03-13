Сотрудникам Центра подготовки космонавтов вручили награды правительства Подмосковья

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО
Заместитель председателя правительства Московской области Мария Нагорная посетила Звёздный городок, где возложила цветы к памятнику Юрию Гагарину и вручила правительственные награды сотрудникам Центра подготовки космонавтов, сообщает пресс-служба Министерства территориальной политики региона.
«Награды правительства Московской области были вручены за большой вклад в развитие отечественной пилотируемой космонавтики и высокий профессионализм», — говорится в сообщении.В министерстве также напомнили, что 9 марта первому космонавту Земли Юрию Гагарину исполнилось бы 90 лет. В церемонии возложения цветов также приняли участие глава округа Звёздный городок Евгений Баришевский, депутат Государственной Думы РФ Денис Кравченко, генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов и начальник НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина Максим Харламов.
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