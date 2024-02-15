Воробьёв вручил государственные награды добровольцам СВО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил государственные награды бойцам добровольческого отряда БАРС. На церемонию участники спецоперации приехали с родителями, жёнами и детьми.
«Дорогие наши герои, добровольцы, члены их семей! Очень приятно, что вы нашли время для этого торжественного события. Важно, что здесь присутствуют ваши близкие, дети, – все, кто поддерживает, вдохновляет, о ком вы заботитесь. У меня почётная миссия – вручить государственные награды от нашего президента. Здесь бойцы, герои из разных муниципалитетов Московской области. Спасибо вам за те поступки, которые вы совершили в этот очень сложный период. Знаю, что многие из вас, и самый молодой награждаемый, которому 26 лет, и тот, кому уже за 50, внесли заметную лепту в нашу Победу, защиту Родины», – сказал Воробьёв.Ордена Мужества удостоен Владимир из Истры. В феврале прошлого года стрелок под плотным огнем противника прикрывал эвакуацию раненых военнослужащих, уничтожил одну единицу техники и целое отделение противника. Дважды становился лауреатом губернаторской премии «Доброе дело» – в 2014 и 2019 годы. На церемонию он пришёл вместе с сыном 17-летним Николаем. Всего у младшего сержанта – трое детей и двое внуков.
«Получить Орден Мужества для меня – большая честь, очень волнуюсь. Со мной приехал сын, он кадет. Стараюсь быть для него примером, помогать людям. Первую премию губернатора я получил за сбор гуманитарной помощи. Вторую мне вручили за патриотическое воспитание молодёжи. Мы сделали учебный центр в Истре – военный лазертаг. Это бесплатная секция для детей. Обе премий полностью были потрачены на гуманитарную помощь», – рассказал Владимир.Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был награждён 28-летний командир отделения боевой группы с позывным «Вольт» из Раменского. Несмотря на бронь от работы, отправился в зону СВО добровольцем. В июле прошлого года в ходе аэроразведки вместе с товарищами обнаружил и уничтожил три огневые позиции противника в Херсонской области, что позволило выполнить поставленную боевую задачу и овладеть рубежами.
«В июле был тяжёлый бой под Антоновским мостом, который длился пару суток. Но это наш долг – защищать свою Родину. Мужчины для этого и рождены, каждый должен выполнить этот долг с честью и достоинством. Родители поддержали моё решение, хотя переживали, боялись, молились», – поделился «Вольт».На торжественную церемонию молодой человек приехал с родителями и любимой девушкой.
«Я хочу поблагодарить нашего губернатора, правительство Московской области за всевозможную поддержку наших ребят. Я сам был на передовой, видел каково им там. Я очень горжусь своим сыном», – сказал отец «Вольта», который возил в зону СВО помощь для бойцов.47-летний водитель автомобильного отделения взвода обеспечения Сергей из Химок, несмотря на миномётный обстрел санитарного автомобиля, рискуя жизнью, доставил раненых товарищей в пункт сбора, где им оказали помощь. Член миномётной группы Сергей из Домодедова получил тяжёлое ранения во время обстрела пункта временной дислокации. С риском для жизни вместе с товарищем перенёс боекомплект батареи в безопасное место. Эти два бойца также удостоены Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Медаль «За отвагу» получил пулемётчик из Пушкинского городского округа Виталий. Последний в сентябре 2023-го под плотным артиллерийским огнём противника в составе подразделения держал оборону, отражая попытку захвата ВСУ российских позиций. Вместе с товарищами ему удалось выполнить боевую задачу. Ранее Указом президента Виталий был награждён Орденом Мужества. Его в феврале прошлого года бойцу тоже вручал Андрей Воробьёв.
«Я хотел бы лично выразить вам, Андрей Юрьевич, слова благодарности. После нашей первой встречи я ушёл на третий контракт. Мы попали там в большую передрягу. Я пришел в штаб, написал вам обращение, на что получил положительный ответ. Вы очень сильно помогли, поэтому эта медаль – отчасти благодаря вашей поддержке. Спасибо большое», – сказал Виталий.Также Медали «За отвагу» удостоились стрелок из Ленинского городского округа Алексей, командир орудия гаубично-артиллерийского взвода из Домодедова Николай, пулемётчик из Химок 26-летний Владислав, а также 56-летний старший стрелок из Луховиц Александр. Последнему в военкомате отказали в мобилизации. Мужчина вступил в отряд БАРС и отправился на передовую добровольцем.
Гранатомётчик из Богородского Антон награждён медалью «За храбрость» II степени. На церемонию награждения он приехал с семьей – женой Ольгой и двумя дочками: 16-летней Викой и девятилетней Сашей.
Медали «За спасение погибавших» удостоен стрелок-санитар из Богородского Сергей. 44-летний боец работал в подмосковном Министерстве физической культуры и спорта, но не смог остаться в стороне и отправился на передовую добровольцем.
«Мы гордимся нашими ребятами! На территории Подмосковья – большое количество особых подразделений, которые в разные годы проявляли себя самым лучшим образом. Мы стараемся уделять внимание и семьям, и тем, кто остался сегодня в расположениях, считаем это важным», – добавил губернатор.Он отметил помощь огромного числа жителей Подмосковья. Всем неравнодушным людям он также сказал слова благодарности.
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